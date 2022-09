Isco se echa el Sevilla a la espalda

El malagueño lideró al Sevilla en Copenhague en todos los apartados estadísiticos ofensivos y hasta en recuperaciones pero no fue suficiente.

El Sevilla evoluciona algo pero no tan favorablemente como podía esperarse. El equipo de Julen Lopetegui no termina de tomar velocidad de crucero y en Copenhague no fue capaz de cosechar una segunda victoria consecutiva que despejara los nubarrones que llevan semanas instalados en el Ramón Sánchez-Pizjuán.

La visita a Dinamarca provocó que regresaran las críticas a los hombres de ataque y al conservadurismo habitual del cuadro hispalense, algo que volvió a pagar en la UEFA Champions League en la que su grupo se le sigue complicando. Aún así, el 0-0 también dejó brotes verdes como el buen nivel nuevamente de los canteranos Kike Salas y José Ángel Carmona y el liderazgo de un Isco Alarcón que se está consagrando como el cerebro y el líder del Sevilla.

Los números que confirman el liderazgo de Isco

Había dudas en la previa nuevamente sobre su estado físico y si podría jugar dos partidos tan seguidos pero pronto dejó claro que sigue dando pasos para llegar a su mejor estado de forma. El malagueño se ha convertido ya en el hombre que canaliza todo el fútbol del Sevilla y en Copenhague lideró todos los apartados ofensivos de su equipo.

Isco fue el que más veces disparó contra la portería con 3 disparos aunque sólo 1 fue a puerta, lideró a su equipo en pases en campo contrario con 45 entregas con un 80% de acierto, fue el futbolista que más tocó el balón con 96 veces y el que más faltas provocó con 5.

Aún más sorprendente resulta su implicación pero también su acierto defensivo. Fue el jugador que más balones recuperó con 10, el que más balones disputó con 22 ganando 11 de ellas y el que más duelos aéreos intentó con 7 aunque en ese apartado sólo se llevó 2 de esos balones.

En una situación complicada, Isco ha levantado la mano y se ha erigido en líder del Sevilla pero ahora necesita que sus compañeros de ataque le acompañan para que cada gol de su equipo no se convierta en una odisea.