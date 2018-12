Isco medita su futuro: seguir en el Madrid o ser traspasado en enero

Jugador en caída libre.

Navidad. Época de reflexión para Isco, que se debate entre dos posibilidades: seguir luchando por un puesto para demostrar al entrenador que se equivoca para recuperar su papel de titular o tirar la toalla y buscarse un nuevo equipo en este mercado de enero. El jugador está muy molesto con el rol que le está tocando ocupar en el Real Madrid y considera una injusticia haber pasado de indiscutible con Julen Lopetegui a poco menos que marginal con Santiago Solari.

De hecho, Isco sólo ha sido titular en dos partidos de los 13 que ha dirigido Solari al conjunto blanco, una cifra ridícula para un jugador de su categoría. Y eso es, principalmente, lo que está impulsando a Isco a plantearse salir del Madrid. Ofertas no le van a faltar. Su entorno ya tiene sobre la mesa el interés concreto de dos clubes, uno inglés, el Manchester City, y otro italiano, la Juventus. El dilema es evidente: seguir hasta junio o buscar equipo en enero.

No está siendo fácil de asumir para Isco pasar de ser estrella y tener galones de líder a ser el jugador número 14 o 15 para el nuevo entrenador. El haber precipitado su regreso después de una operación de apendicitis, su actitud, su presunto sobrepeso y su flojo rendimiento han sido algunos de los condicionamientos que se han puesto para explicar la situación que atraviesa Isco. Todo eso, sea fundado o no, sumado a su desplante a la grada del Bernabéu, le ha colocado en una situación complicada, tanto a él como al club.

El club no desea desprenderse de un jugador de su talento, pero el malagueño sabe que no puede alargar mucho más su situación y depreciar su valor futbolístico mientras espera sentado en el banquillo. Florentino Pérez no dudó en mostrar públicamente su cariño hacia el malagueño en la comida de Navidad del club y según ha podido saber Goal, el Real Madrid no desea traspasarle, pero tampoco tiene previsto cerrarse en banda si Isco desea salir del club.

Isco tiene claro el escenario que le aguarda: armarse de paciencia y seguir en el Real Madrid hasta el 30 de junio, o pisar el acelerador y decirle al club que se quiere marchar del club. Por ahora, Isco sigue meditando su futuro. Y este mes será clave para que tome una decisión.