Isco, Marcelo y Lucas Vázquez, los grandes señalados en el Real Madrid

Ninguno aprovechó la oportunidad que les dio Zidane. Las críticas han caído especialmente en el mal partido del mediapunta.

Las aguas bajan bastante movidas en el después de la inesperadísima derrota de los blancos (ayer de rosa) ante el Cádiz. Los de Zidane firmaron seguramente la peor actuación desde que el francés se volvió a hacer cargo de la nave, y varios fueron los señalados tras el partido. En especial las críticas fueron feroces con Isco, Marcelo y Lucas Vázquez.

Isco lleva dos temporadas sin encontrarse

El principal señalado tras el encuentro de ayer fue Isco Alarcón, que cuajó uno de sus peores partidos desde que fichó por el Real Madrid. Parece que el Isco mágico que todos conocíamos se quedó en el Mundial de , cuando fue lo único destacable de aquella que dirigió Fernando Hierro. Desde entonces, el bajón del de Arroyo de la Miel es más que evidente. Lopetegui le dio confianza, pero fue despedido muy pronto, posteriormente Solari lo defenestró y ahora Zidane ha intentado recuperarlo sin éxito en varias ocasiones. El encuentro de ayer es la última prueba de que el malagueño está mal. Falto de ritmo, ralentizando los ataques y sin chispa. Zidane tiene la difícil tarea de recuperar a un jugador que está a años luz de su mejor versión.

Marcelo, muy lejos de ser el lateral decisivo que conocemos

No fue mucho mejor que el de Isco el partido de Marcelo. El lateral sufrió un auténtio calvario con las transiciones rápidas del y con la velocidad de Salvi, que le superó una y otra vez durante el partido. La bajísima forma del lateral se evidenció en las labores de repliegue, al trote y esperando que alguno de los centrales le solventase la papeleta basculando hacia su banda. No hay ninguna duda de que Mendy le ha comido absolutamente la tostada y ahora mismo el galo es titularísimo para Zidane.

Lucas Vázquez, sin desborde ni velocidad

El tercer gran señalado tras el encuentro de ayer es Lucas Vázquez. El gallego volvía a ser titular en banda derecha y no estuvo fino. Normalmente es siempre uno de los más criticados por la afición cuando las cosas van mal, y ayer no fue una excepción. No consiguió desbordar ni una sola vez a su par y su sociedad con Nacho no se impuso en ningún momento. Es un futbolista muy del agrado de Zidane, pero que ha ido perdiendo mucho protagonismo en los últimos meses. De seguir así, no lo recuperará.