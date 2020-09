Liga MX: ¿Cuál es el invicto más largo en torneos cortos?

Con el triunfo ante Santos, Universidad llegó a nueve encuentros al hilo sin conocer la derrota desde el comienzo del torneo.

Los Pumas de Andrés Lillini están que no creen en nadie. Contra todo pronóstico, el cuadro Auriazul ocupa los primeros puestos de la tabla general y sorprenden con su estilo fresco que los tiene soñando con el octavo título de .

Ya son 9 jornadas en las que continuan sumando al menos un punto o de a tres a partir del inicio del Guardianes 2020. E, incluso, su paso anima a batir marcas históricas que le pertenecen a otros conjuntos.

A continuación, en Goal revisamos a quiénes les pertenece:

EL AMÉRICA DEL APERTURA 2005





El conjunto capitalino comenzó a toda máquina y estuvo 11 encuentros consecutivos sin conocer la derrota quedándose así con el récord de ser el conjunto con el mayor imbatibilidad desde el inicio de un torneo corto en la Liga MX.

Aquella temporada la arrancaron el último día de julio venciendo sin mayores problemas a Tigres en el Estadio Azteca, para continuar una semana más tarde con un empate a 0 en su visita al . A partir de allí vencieron por 2-1 de manera consecutiva a , y Santos, y le propinaron un 3-1 al en su casa.

El clásico ante terminó igualado sin goles en el Azteca en la Jornada 7, pero eso no desalentó a los de Carrillo que se impusieron por 2-1 ante Tecos, apalearon al por 4-1, vencieron a por 1-0 y dieron cuenta de Chiapas por 3-1.

Cuando parecía que nadie los iba a poder detener, llegó la visita a Chiapas y en un duelo apasionante de principio a fin, las Águilas terminaron cayendo por 4-3 y perdiendo así su racha.

El Ave finalizaría primero en la tabla general; sin embargo, caería sorpresivamente ante Tigres en los cuartos de final de la Liguilla.

Un dato a destacar de aquel equipo es que también ostenta el récord de ser el conjunto con más juegos seguidos sin perder —y sin contabilizar desde el comienzo de una temporada— con una suma total de 28, entre la Jornada 7 del Clausura 2005 y la fecha 11 del susodicho Apertura 2005.

EL AMÉRICA DEL CLAUSURA 2018

Con más empates que triunfos, los de Miguel Herrera igualaron los 11 compromisos del A2005 a los 13 años posteriormente.

El periplo lo comenzaron venciendo por la mínima a como visitantes, luego llegaron dos empates consecutivos (2-2 ante Pachuca y 0-0 ante Pumas) para abrirle paso a los triunfos sobre Atlas (1-0) y (5-1).

En la sexta fecha igualaron a 1 con Tigres, luego le pegaron a Morelia con un 4-1 contundente. Las Águilas hilaron tres cotejos que finalizaron en igualdades (1-1 vs , 0-0 vs Tijuana y 1-1 vs el Guadalajara) y ante León, en el Azteca, volvieron a la vitoria por marcador de 2-0.

El América del Piojo Herrera se quedó a un partido de romper la marca de Carrillo. Recibió a Toluca en el Coloso de Santa Úrsula y a pesar del gol de vestidor local, los visitantes le dieron la vuelta al marcador (2-1) aprovechando la ausencia de Bruno Valdez por expulsión desde el primer tiempo.