Inter y Tottenham piden al Barcelona la cesión de Emerson

El lateral, cedido en el Betis, no tiene todavía lugar en la plantilla por su condición de extracomunitario pero se ve como el relevo de Semedo

Emerson de Souza ha cuajado en La Liga mejor de lo esperado. El lateral brasileño ha sido uno de los nombres destacados de la temporada del y el ya se frota las manos por el prometedor futuro que se dislumbra en el joven brasileño de tan solo 21 años.

El Barcelona anunció su fichaje por cinco temporadas el pasado mes de enero pero lo cedió al Betis durarnte los primeros seis meses. Ahora, se abre un abanico de opciones. Al tener pasaporte extracomunitario, el club catalán prefiere mantenerlo, de momento, fuera de la primera plantilla, si bien el jugador aseguró "estar preparado' para jugar en el Barcelona".

Según recoge Mundo Deportivo, hasta tres ofertas han llegado ya a las oficinas del Camp Nou en forma de cesión. Inter, y Milan habrían preguntado ya por el préstamo del jugador para el siguiente curso, opción bien vista por la directiva blaugrana, si bien no descartan extender el acuerdo con el Betis para que el carrilero siga tomando experienca en La Liga. No obstante, el escenario cambiaría radicalmente si se escuchan y aceptan ofertas por Nelson Semedo, un jugador que no está entre los descartados pero no se considera intransferible.

Además de Sergi Roberto, cabe recordar que el Barcelona tiene en nómina a dos prometedores laterales derechos. Moussa Wagué, cedido en el Niza, ya ha debutado con el primer equipo y Yan Couto, una de las sensaciones del mundial sub17, llegará este verano procediente del Coritiba tras cumplir los 18 años.

Barcelona y Betis tienen además otro frente abierto con Carles Aleá. El futbolista, cedido en el club sevillano hasta final de temporada sin opción de compra, ha gustado a la directiva verdiblanca y podría cerrarse un acuerdo por otra temporada más. La última palabra la tendrá Quique Setién, que ha manifestado en varias ocasiones que la perla de La Masia le parece un jugador exquisito. Aunque no contaba para Ernesto Valverde, la situación con Setién puede ser muy diferente, por lo que el futuro de Aleñá sigue siendo una incógnita.