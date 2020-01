Inter vs. Cagliari, por la Copa Italia: alineaciones probables, día, hora y cómo ver por TV

Ambas escuadras miden fuerzas en partido correspondiente a los octavos de final de la competición. Alexis Sánchez podría hacer su reestreno.

Inter necesita volver a los triunfos este martes cuando enfrente a en una eliminatoria directa válida por los octavos de final de la Copa .

En la competición, los de Cerdeña (que llevan cinco partidos oficiales sin ganar) dejaron en el camino a y con exactos marcadores de 2 goles contra 1, mientras que el Nerazzurri recién debutará en la ronda de 16.

Será el primero de dos enfrentamientos entre ambos durante enero, ya que el día 26 se volverán a ver las caras en el Giuseppe Meazza pero por .

Alexis Sánchez podría hacer su reestreno. Y es que el Niño Maravilla, frente al , sumó su segundo compromiso en línea sin ver acción, desde que volvió a las citaciones luego de superar una complicada lesión en el tobillo sufrida el pasado 12 de octubre.

De hecho, cuando el marcador se encontraba 1-1, Antonio Conte, el adiestrador del conjunto dueño de casa, reaccionó con el ingreso de Matteo Politano para intentar darle un mayor volumen ofensivo a los suyos, pero su apuesta no resultó. Incluso el cuadro de Bérgamo tuvo la chance de quedarse con la victoria, pero Samir Handanovič se lució con una fenomenal parada a Luis Muriel desde el punto penal en los minutos finales.

Sin embargo, Antonio Conte explicó la razón de su suplencia: "Siempre me preguntan sobre Sánchez. Para jugar tienen que estar bien. ¡No estoy loco! No es que sea deficiente o desea hacerme daño, si haces 1 + 1 es 2. Si quieres hacer 1 + 1 = 5 ... Si tomo otras decisiones hay es una razón, no se trata de realizar un hara-kiri", dijo al término del cruce ante los de Gian Piero Gasperini.

Cabe recordar que su saldo en la península, de momento, es de cuatro partidos: tres por el certamen doméstico y tan solo uno en la . En esos cotejos, el máximo anotador histórico de la Selección ha disputado 129 minutos y convertido un gol. Además, sufrió una expulsión.

CUÁNDO Y DÓNDE ES

PARTIDO Inter - Cagliari FECHA Martes, 14 de enero ESTADIO Giuseppe Meazza HORARIO 16:45 en y

LO QUE TIENES QUE SABER

El partido del martes será el noveno enfrentamiento en la Copa Italia entre el nerazzurri y el Cagliari. En siete de los últimos ocho enfrenamientos entre ambos equipos, el Inter se mantuvo invicto gracias a cinco victorias y dos empates y solo habiendo perdido una vez. Además, el equipo de Milán ha logrado anotar 32 goles a la largo de esta rivalidad (4 de media por partido). Los nerazzurri han marcado en 41 de sus últimos 42 encuentros ante el Cagliari en todas las competiciones: 84 goles en este período, dando exactamente una media de dos goles por partido.

El Inter llega a los octavos de final de la Copa de Italia tras abrir el 2020 con una victoria ante el y un empate ante el Atalanta. El equipo visitante, que selló su pase a los octavos de final al vencer a la Sampdoria, ha sufrido cuatro derrotas consecutivas en los últimos cuatro partidos de la Serie A, tras haber permanecido invicto en los 13 partidos anteriores de la competición (8 victorias, 5 empates).

A partir de 2008/09, el Inter ha logrado pasar la barrera de los octavos de final en 10 de 11 ocasiones (incluyendo un 3-0 en 2015 contra el Cagliari). La única excepción se remonta a la derrota en 2014 ante el .

El Inter es el equipo de la Serie A 2019/20 que más minutos estuvo por delante en el marcador (917), sólo estando por debajo en el mismo durante 107 minutos. El Cagliari y el Inter son los únicos equipos que han recibido solo un gol de cabeza en la presente temporada. Además, ambos equipos han logrado anotar siete goles mediante este recurso, convirtiéndose así, en los líderes de la Serie A en este aspecto.

Los cuatro goles del Cagliari en esta edición de la , fueron anotados por cuatro jugadores diferentes: João Pedro, Rog, Cerri y Ragatzu. Además, tres de los cuatro goles marcados por el equipo dirigido por Maran en esta Coppa Italia, fueron anotados durante los primeros 20 minutos del partido.

Lautaro Martínez le ha anotado tres goles en tres partidos al Cagliari. El atacante argentino ha logrado anotar un gol por cada partido, incluyendo su primera anotación por el campeonato italiano (septiembre de 2018). Gagliardini también marcó su primer gol con la camiseta del Inter ante el Cagliari en un partido correspondeinte a la Serie A en 2017.

Nicolò Barella jugó sus primeros 100 partidos por la Serie A portando los colores del Cagliari; anotando siete goles. De igual manera, Matías Vecino jugó nueve partidos para el equipo de la ciudad de Cagliari y pudo gritar gol en dos ocasiones, incluyendo su primer gol ante en la liga italiana ante el Udinese en Sant'Elia en marzo de 2014.

Radja Nainggolan jugó 36 partidos con la camiseta del Inter a lo largo de la temporada pasada y pudo marcar siete goles.

Antonio Candreva ha participado directamente en cinco anotaciones contra el Cagliari en la Serie A (tres goles y dos asistencias)

Antonio Conte se ha enfrentado ocho veces al Cagliari como entrenador en la Serie A. La balanza se inclina a su lado gracias a cinco victorias, dos empates y una sola derrota, que se produjo en el primer partido contra los sardos.

Rolando Maran se ha enfrentado 15 veces al Inter en la Serie A, siendo derrotado en 11 ocasiones, saliendo victorioso en dos ocasiones y dividiendo puntos en las dos restantes.

LAS PROBABLES FORMACIONES Inter (3-5-2): Handanovic; Skriniar, Ranocchia, Bastoni (Godin); Lazaro, Barella, Brozovic (Sensi), Borja Valero (Vecino), Biraghi; Esposito-Politano (Alexis).