Inter se olvida de Vidal y va por Eriksen

El equipo italiano tiene todo arreglado para que el danés llegue en este mercado de pases. Solo falta ultimar detalles con Tottenham.

ha variado su punto de mira y ahora apunta a Christian Eriksen, el jugador de que estaba en la órbita de para reforzar el centro del campo blanco, y que fue el primer nombre de la lista semanas atrás cuando el club tenía tantas bajas, siendo el danés un jugador muy apetecible.

Pero Giuseppe Marotta, CEO de los lombardos, se reunió con Martin Schoots, el agente del jugador y mantuvieron una cena en Milán. Según Sky Sports, el acuerdo entre el conjunto de la y jugador es total y el mediocampista cobraría ocho millones de euros al año, más dos en variables.

Ahora falta el entendimiento con la escuadra de José Mourinho, conjunto que no pondrá fácil la salida de su jugador pese a que termina contrato a final de temporada. El club donde milita Alexis Sánchez habría ofrecido de 10 a 12 millones más bonificaciones, pero los Spurs exigen 20.

Primer toque de Setién a Vidal: "Queremos orden y tiende a desordenarse"

El artículo sigue a continuación

En las próximas horas podría producirse el fichaje del futbolista que haría que el conjunto italiano se olvide definitivamente de Arturo Vidal, al que ha sondeado en las últimas semanas, pero con la llegada de Quique Setién parece que sus puertas de salida de se han cerrado. El nuevo DT busca un jugador de físico potente como el del chileno para un equipo mermado como se vio en las semifinales de la Supercopa frente a .

Al respecto, el propio Mou declaró que "el Inter de Milán está listo para hacernos una oferta, lo que aún no ha sucedido. Pregúntale al agente, él sabe más que yo. Cuando veo gente hablando, especialmente aquellos en puestos de responsabilidad, me sorprende. Eriksen está haciendo todo lo posible y es normal que hasta el 31 de enero no se concentre completamente en el equipo. No entiendo este optimismo, especialmente porque desde hace algún tiempo, se ha dicho que cada partido que juega es el último".

Barcelona vs. Granada, por la Liga: alineaciones probables, día, horario y cómo ver por TV