Inter reconoce interés por Charles Aránguiz

El director del club gaúcho, Rodrigo Caetano, aseguró que el chileno tiene las puertas abiertas para un eventual retorno al fútbol brasileño.

En la antesala al cruce entre Internacional y Universidad de Chile, por la , los brasileños siguen esperanzados en concretar el retorno de un ex azul: Charles Aránguiz.

Al respecto, el director ejecutivo del club, Rodrigo Caetano, indicó que el volante chileno tiene las puertas abiertas para un eventual regreso. Eso sí, reconoció que la operación es complicada debido a la situación contractual del Príncipe con .

"Acá el tema no es que nosotros podamos hacer un acuerdo con Charles Aránguiz. De hecho no podemos. El jugador tiene contrato vigente con Bayer Leverkusen y frente a eso, no podemos hacer nada", comentó al diario La Cuarta.

El artículo sigue a continuación

Más equipos

Y agregó: "Nosotros no podemos hacer promesas que no sabemos si podemos cumplir. Charles conoce nuestro interés por hacerlo regresar, pero le repito que no depende de nosotros tiene contrato con Leverkusen".

Cabe recordar que desde la dirigencia de las Aspirinas descartaron su salida y anunciaron que están “trabajando” en renovar su vínculo con la tienda germana, el que finaliza en junio de 2020. "Aránguiz es un jugador de la casa y siempre ha tenido las puertas abiertas de nuestro club, todos saben eso, sobre todo el jugador chileno", completó el dirigente.