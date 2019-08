Inter de Milan ya sabe el precio si quiere tener a Arturo Vidal

En el elenco catalán ya habrían puesto precio de venta por el chileno si es que alguien quiere tenerlo, a dos semanas del cierre del mercado de pases.

El futuro de Arturo Vidal aún no está definido. Primero, el mercado de pases europeo cierra en dos semanas más, por lo que aún hay chance para aquellos que intenten tener su carta, además, Ernesto Valverde no se cierra a la posibilidad de no tener al chileno.

"Hoy cuento con él, ya veremos lo que sucede", dijo en rueda de prensa el adiestrador del primer equipo del FC , dejando una nebulosa de lo que podría pasar con el nacido en San Joaquín.

Y es que Antonio Conte, hoy en el Inter de Milan, tendría dentro de sus objetivos al King para volver a adiestrarlo ya que en le dio muy buenos frutos. Pero los italianos deberían hacer un esfuerzo económico para tenerlo.

Los catalanes fijaron su salida en 20 millones de euros, un millón más de lo que pagaron por él al Bayern Munich. Por lo que aún quedarían tratativas para saber qué pasará con el mediocampista quien no fue considerado en el retorno de , algo que se atañe incorporación tardía, debido a sus vacaciones post .