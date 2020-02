Inspección y habilitación en La Bombonera: ¿por qué estuvo en riesgo Boca - Atlético Tucumán?

La dirigencia del Xeneize trabajó a contrarreloj para evitar que el estadio no cumpliera con las medidas de seguridad para el duelo de este sábado.

Los hinchas de Boca amanecieron este sábado con la ilusión de volver a ver al equipo de Miguel Russo, que transitoriamente podría alcanzar la línea de River si derrota a . Sin embargo, como consecuencia de la pelea de la que supuestamente formaron parte dos facciones de la barra brava, este martes en la pileta del club, el partido corrió riesgo de ser suspendido o, al menos, jugado a puertas cerradas.

¿Qué ocurrió? Por intervención de un fiscal que investiga lo ocurrido, la justicia realizó un allanamiento este viernes y solicitó incautar las cámaras de seguridad y el DVR (sistema de video) para analizar las imágenes registradas de los hechos. El inconveniente radicaba en que la dirigencia debía reponerlo de forma urgente y tenerlo disponible al momento de la inspección realizada en la tarde del mismo sábado, como finalmente ocurrió.

Lógicamente, Jorge Amor Ameal no se quedó de brazos cruzados y disparó contra la gestión anterior: "vinieron con la idea de suspender el partido. Por un hecho en una pileta quieren clausurar La Bombonera, no lo entiendo porque durante ocho años era el mejor estadio y ahora empezaron los problemas, al segundo partido que jugamos de local", dijo el presidente en Radio Mitre.

"También nos pusieron una cautelar donde hay parientes de exdirigentes involucrados luego de las elecciones, hay una lista de espera. Lo raro es que la cautelar llega a las 15 hs cuando vos no podés contestarla. Todo es demasiado extraño", aseveró, para luego dejar claro que "si el fiscal está escuchando, que busque donde tiene que buscar. No sé si Angelici está detrás de esto, si lo supiera no tengan la menor duda que lo digo".

Por último, sentenció que "las puertas de La Bombonera se abrirán tres horas antes como siempre, el partido se juega". De todas maneras, se viven momentos de cautela y expectativa, para que no se repitan los inconvenientes en la previa o durante el duelo ante el Decano,