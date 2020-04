Iniesta, toque al Barcelona: "Eché de menos algunas cosas en mi salida"

El manchego lamenta que "en las relaciones, si no hablas las cosas, llega un momento en el que no hay vuelta atrás".

Andrés Iniesta no se marchó del con la sonrisa que esperaba. "En mi fuero interno eché de menos ciertas cosas" ha reconodico el manchego en una entrevista a El Mundo. Al ser preguntado por una frase que profiere en su documental, de próximo estreno, en la que dice que "en las relaciones, si no hablas las cosas, llega un momento en el que no hay vuelta atrás", el centrocampista quiso aclarar el significado para no dar pie a interpretaciones.

"En el contexto de mi salida del Barcelona creo que la frase es muy explícita, muy real" sostiene para reflexionar que "se suele decir que le das valor a las cosas cuando las has perdido, pues lo importante es darle valor a las cosas cuando las tienes, y que eso sea recíproco". De todas formas, Iniesta también aprovecha para quitarle hierro al asunto apuntando que "esas cosas pasan y es por varios motivos".

Iniesta, de hecho, recuerda que fue él quien optó por salir y que el club fue ajeno a ello: "la decisión que yo tomé fue la que sentía que tenía que tomar". En otro orden de cosas el manchego, hoy en el Vissel Kobe japonés, explica que su gol en Stamford Bridge en 2009 "fue uno de los puntos de inflexión de mi vida, pero es verdad que quizá más a nivel exterior, más a nivel mediático, de consideración, de ver que has sido tú el que has tenido ese momento de dar ese paso tan importante para tu club, porque ya llevaba años, sí, pero ese gol me dio un impulso".