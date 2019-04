Iniesta: “Si existe la Messidependencia, bendita sea”

Desde Japón, el ex-Barcelona analizó la actualidad del club catalán y se refirió también al seleccionado español.

Un poco más relajado, sin ese nivel de exposición de años atrás, Andrés Iniesta brindó una entrevista en Radio Marca, en la que analizó el presente del . “Si existe la Messidependencia, bendita sea. Se trata de un jugador único, que marcó la diferencia en todos los partidos durante muchísimos años”, comentó el hombre nacido en Fuentealbilla.

Lenglet y su asombroso viaje de Old Trafford a Old Trafford

El mediocampista, a su vez, piensa que el equipo catalán “está cuajando una temporada perfecta”. Y lo explica con sus fundamentos: “No estoy de acuerdo con que el Barcelona haya perdido brillo este año. Se siguen diferenciando por su manera de hacer las cosas, todo con una gran plantilla”.

El artículo sigue a continuación

Sobre la actualidad del seleccionado español, Iniesta dejó también una reflexión: “No es fácil mantener el nivel y competir. Los últimos campeonatos no han sido como nos hubiera gustado que fuesen. Ahora toca dar un cambio de jugadores con un entrenador ideal como es Luis Enrique para hacer esa transición”.

Piqué, al público de 'La Resistencia': "Silbadme mejor y parecerá el Bernabéu"

Por otra parte, mientras defiende la camiseta del Vissel Kobe japonés, el campeón del mundo prefiere ir despacio cuando se le pregunta por su futuro. “No quiero pensar más allá de este año, sólo pienso en intentar estar a gusto y disfrutando”, sostiene, pero no con mucha firmeza, ya que, en seguida, se le escapa su sentimiento azulgrana: “Me gustaría volver al Barcelona, me haría mucha ilusión. No sé en qué papel porque no es un supermercado, no puedes elegir. Tienen que contar contigo y ver dónde haces falta. El Barcelona ha sido mi casa y me gustaría que siguiera creciendo con mi aportación”.