Iniesta: "¿Messi haciendo de Xavi o Iniesta? Él podría hacer lo que quisiera y ser el mejor"

El centrocampista manchego analiza, entre otras cosas, el momento del astro argentino, su paso al fútbol japonés y su posible futuro como técnico

Andrés Iniesta, centrocampista del Vissel Kobe y exjugador del Barcelona, ha ofrecido una entrevista al diario Mundo Deportivo donde ha analizado, además de su paso al fútbol japonés y su futuro, el momento de Lionel Messi, a quien ve jugando en su posición en unos años.

"¿Messi jugando de Xavi o Iniesta? Messi podría hacer de lo que quisiera y en cualquier posición podría ser el mejor porque es el que más goles mete y el que más goles da. Lo importante es que siga haciéndolo y que juegue como quiera", ha señalado.

El manchego no cierra la puerta a convertirse en entrenador en un futuro: "No diría que no me gustara ser entrenador del Barcelona, pero tampoco es algo en lo que esté pensando ahora. Sí que es verdad que con el paso del tiempo me va despertando la visión de entrenador o de estar ahí".

Iniesta, crecido en la cantera del Barcelona, tiene claro que la base de la plantilla tiene que ser de la casa, sobre todo para competir con los demás equipos europeos con mayor músculo financiero: "El Barça necesita tener claro que debe haber una base de gente de aquí, porque hay gente capacitada para jugar en el primer equipo, y después traer a los mejores jugadores".

"Ha habido momentos que hemos jugado muchos de casa y no se ha tenido que pagar dinero por nosotros. El dinero ayuda, pero no hace a los equipos campeones", ha añadido.

Para acabar, Iniesta comenta su paso al fútbol japonés: "Me ha sorprendido para bien el nivel del fútbol japonés, y hablo personalmente. Me he encontrado a unos rivales que te hacen estar a tu máximo nivel porque te exigen, no paran en todo el partido, meten la pierna... Tienen una concepción de juego diferente, con mucha ida y vuelta".