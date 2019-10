Iniesta empieza a verse como entrenador: “La idea me ronda un poco, hace tiempo ni lo pensaba”

El exfutbolista del Barcelona se refirió también a su presente en Japón y opinó sobre las lesiones de Lionel Messi.

En una entrevista con el programa Líbero, de TyC Sports, Andrés Iniesta empezó a dar pistas sobre su futuro, después de que abandone las botas. ¿Será entrenador? “La idea me ronda un poco. Hace tiempo ni lo pensaba, porque ahora, como jugar al fútbol es lo que más me gusta, es lo que pienso. En un tiempo no muy lejano, creo que todo eso puede tomar mucha más fuerza”, aseguró el ex- .

Por otra parte, el campeón del mundo con tocó también otros temas, siempre con su frío análisis.

Su presente en . “Si te digo la verdad, Japón no es un sitio para venir a retirarse. La exigencia sigue siendo bastante, es brutal en todos los niveles, sigo disfrutando el fútbol, que es lo que me mueve para seguir".

La racha de lesiones de Messi. “Es cierto que estuvo mucho tiempo sin tener ningún percance, no sólo a nivel muscular, sino también traumático. Pero las lesiones al final forman parte del fútbol. A veces te pilla una racha de lesiones, pero no quiere decir nada. Lo importante es recuperarlo bien, volver mejor. No hay más..."

El nuevo Barcelona con Griezmann. “No sé si soy objetivo o no, pero al Barça, después de tanto tiempo, de saber cómo se quiere jugar y cómo se quiere llegar a los objetivos, lo sigo viendo diferente al resto. Los resultados pueden ser mejores o peores, pero lo veo mejor que el año pasado por las incorporaciones que ha tenido. Y volverá a pelear por todo como normalmente hace".

Un sueño. “Me gustaría seguir jugando al fútbol, no hay mayor goce que salir a un campo a entrenar cada día, con alegría, que el tiempo se alargue. Ojalá siga así, veremos hasta dónde llega".