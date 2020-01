Iniesta: “El tándem con Xavi para el banquillo no suena mal”

Andrés Iniesta vive unos días de descanso antes de afrontar una nueva temporada en su equipo, el Vissel Kobe en . Pasó por los micrófonos de El Partidazo de Cope donde repasó la actualidad futbolística.

Preguntado por su futuro y si se vería formando pareja con Xavi al frente del banquillo del , el manchego fue claro:

“El tándem Xavi-Iniesta no suena mal, pero no es posible ahora mismo”

"No he dicho que me gustaría entrenar a un equipo determinado, pero lo de entrenador a medida que pasa el tiempo me va gustando"