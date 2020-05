Iniesta: "Con Messi debimos ganar más Champions"

El manchego muestra en Olé su comprensión hacia la afición argentina, huérfana de Mundial, pero recuerda que también el Barcelona tuvo tropiezos.

Andrés Iniesta concedió una entrevista al diario Olé en la que repasa su trayectoria, poniendo especial énfasis en la figura de Leo Messi, con el que compartió muchos años en el vestuario del Camp Nou. "Me sigue sorprendiendo. Una de las grandezas de Leo es esa, que siempre te sorprende. La regularidad con la que marca la diferencia, partido a partido, año a año, y no para. Entonces todavía hoy, después de tantísimos años y de tantísimas cosas, sigue sorprendiendo. Esto está al alcance de muy pocos, de ninguno" explica.

Cuestionado sobre el hecho de si a Messi le hubiera gustado marcar los goles que Iniesta sí pudo, como el de la final del Mundial, comenta que "a cualquiera le hubiera gustado estar y hacer ese gol. Pero a partir de ahí, la infinidad de goles, de todas las facturas, en todas las finales que he compartido con él. Tampoco voy a descubrir la grandeza como jugador. Pero entiendo, porque no fue sólo marcar sino un Mundial, con lo difícil que es ganarlo. Son pocas las selecciones que lo consiguen. Por eso la importancia y la magnitud de haber logrado ese gol".

Iniesta, en todo caso, asegura que ver a Messi sin la Copa del Mundo "sorprende en el sentido de que ha tenido una grandísimos futbolistas, una selección con jugadores espectaculares y teniendo al que es para mí número uno. Entonces, que no lo hayan conseguido... Lo que pasó contra , por ejemplo, son detalles. Pequeños momentos que decantan la balanza para un sitio o para otro. Seguramente, si juegan otro partido quizá saldría de manera diferente".

El artículo sigue a continuación

De todas formas el de Fuentealbilla apunta que "también tengo la sensación de que a nivel Barça, haber tenido a Leo tanto tiempo… Son cuatro Champions ​conseguidas, pero teniendo el equipo que teníamos y contando con Leo, seguramente con el alguna más tendríamos que haber estado capacitados para ganarla. Pero el fútbol es así: los rivales juegan, también son muy buenos y lo importante es saborear cuando consigues las cosas".

Porque Messi es distinto al resto. "Desde que nació, seguramente ya se veía que Leo era diferente. Sobre todo en la personalidad con la que jugaba a los 16, 17 años, cuando subió al primer equipo. Con esa edad, competir con jugadores como había en el plantel no es nada fácil. O tienes personalidad, o esa confianza en ti mismo, ese talento, o la gente te come. Siendo tan joven, que tuviera esa capacidad... Se veía diferente". Iniesta dice que "no voy a hablar de la técnica porque es conocido por todos. Quizá llama mucho la atención que disfruta con el balón en los pies, que siempre quiere jugar, que se divierte del mismo modo que cuando lo conocí. No deja de tomarse todo como un juego, más allá de hacerlo con total profesionalismo. Porque pues no debe ser fácil esto de ser Messi todos los días".

Iniesta entiende que Messi puede jugar "donde quieras" ya que "sería el mejor interior, sería el mejor extremo o mejor falso nueve, como se decía antes. Al final con la libertad que siempre ha tenido en cualquier puesto. Seguramente que en alguno de los tres de arriba juega porque marca la diferencia en cualquier registro. Es tan capaz de hacer un hattrick de goles como un hat-trick de asistencias.Si desde afuera se ve muy bonito, desde adentro se ve aún más fácil. Es decir que yo sabía que si él hacía una entrada por la izquierda, sabías dónde ir a buscar el balón y que te iría adonde tenía que ir, en el momento justo, con la fuerza justa, precisa, todas esa cosas. Los que hemos jugado a su lado lo hemos disfrutado así. Para mí es el número uno por eso, porque marca la diferencia en todo momento. Evidentemente. Leo no puede ser todo el equipo. Necesita todo lo que envuelve para todavía potenciar mucho más lo que él es".