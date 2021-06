Inglaterra vs. Alemania EN VIVO ONLINE por la Eurocopa: dónde y cómo verlo por internet en streaming y TV

Teutones y británicos ofrecen uno de los mejores partidos de los octavos de final de la Euro.

La semana empezó mejor que nunca con los partidos de octavos de final de la Eurocopa 2021. Francia, Suiza, España y Croacia brindaron un espectáculo que solo nos hizo recordar porqué amamos este bello deporte. Ahora es turno para Inglaterra y Alemania, quienes se enfrentan por un boleto a la ronda de cuartos.

Los de Joachim Löw llegan a este compromiso tras sufrir anter Hungría en la última fecha de la fase de grupos, mientras que los ingleses de Gareth Southgate dejaron dudas en toda la primera ronda, pero aún así avanzaron como líderes de grupo.

En cuanto a nombres, el espectáculo está garantizado. Por eso, en Goal te damos toda la información y te mostramos las diferentes altewrnativas para seguir el compromiso.

¿DÓNDE ES Y A QUÉ HORA JUEGA INGLATERRA VS. ALEMANIA?

PARTIDO Inglaterra - Alemania FECHA Martes, 29 de junio ESTADIO Wembley | Londres (Inglaterra) HORA 18:00 de España; 11:00 de México y Colombia; 12:00 de Chile y 13:00 de Argentina RONDA Octavos de final

¿DÓNDE VER INGLATERRA VS. ALEMANIA EN VIVO?

La transmisión en vivo por TV del partido correspondiente a los octavos de final está disponible a través de los siguientes canales:

ZONA CANAL HORARIO España Telecinco

Mitele.es

ZDF (Movistar+ Astra) 18:00 Sudamérica TNT Sports

DIRECTV Sports (610-619)

Estadio TNT Sports

TNT Sports HD

TNT Sports 3HD

TNT Sports 2

DIRECTV Sports (610-619)

Win Sports+ ARG: 13:00, CHI: 12:00; COL: 11:00 México SKY Sports 11:00

¿CÓMO VER ONLINE Y EN STREAMING?

El Inglaterra vs. Alemania de la Eurocopa 2021 se puede ver en internet a través de las plataformas de streaming de las distintas compañías de televisión por cable: DirecTV GO, Win Sports, Estadio TNT Sports, Blue to Go y el portal de Mediaset conocido como Mi Tele. Las cinco plataformas están disponibles para PC, MAC y tablets o smartphones con sistema Android (4 o superior) e iOS (8 o superior).