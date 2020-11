Informe: Claves y motivos del preocupante nivel físico del Real Madrid

Tratamos de explicar las claves del estado físico de la plantilla del Real Madrid en este comienzo de Liga 2020-21

Despues de la debacle en , el ha entrado en una espiral que no se sabe cómo acabará. Las causas del resultado son multifactoriales, pero el bajo nivel fisico del equipo adquiere un protagonismo muy relevante. La Covid-19 ha condicionado el estado fisico de muchos equipos, con el confinamiento domiciliario siendoe determinante en el organismo de todos los jugadores, porque la inactividad hizo estragos en la musculatura de los jugadores.A pesar de los planes individuales que todos los clubs prepararon para sus jugadores no fueron suficientes para mantener un estado fisico recomendable.El coste de para los jugadores fue muy alto.

A pesar de todas estas dificultades, el Real Madrid salió airoso de este confinamiento.Fue campeón de liga jugando cada tres dias y con un rendimiento fisico notable.Y sin apenas lesiones musculares. La explicación es sencila: durante el mes de entrenamiento en Vadebebas, su trabajo de fuerza fue muy minucioso, priorizando el trabajo de "calistenia" (utilizando el propio peso corporal con esfuerzos de 30 segundos de carga y 30 segundos de recuperacion en forma de circuito) consiguiendo un aumento muy significativo la fuerza "relativa" del jugador. Es decir, la potencia por kilo de peso corporal. En cuanto a la capacidad aeróbica ( cantidad de energia de una via metabolica en este caso aerobica) fue muy importante con entrenamientos muy especificos de varias series de carrera con distancias largas (1000 metros) y con recuperaciones al 50 por ciento del tiempo establecido que se llevó a cabo para conseguir el 85 por ciento de la frecuencia cardiaca del jugador. Es decir, se priorizó el VOLUMEN de cantidad de trabajo sobre la INTENSIDAD cuando interviene la velocidad en los estimulos.

¿Qué ha pasado desde que el Madrid ganó la Liga? El equipo se fue de vacaciones y el descanso fue de apenas dos semanas.Desde mi punto de vista, escaso. Empezó la nueva temporada y con apenas 15 dias se completó la pretemporada,Y ahí, a mi juicio, se cometió otro error. No por la duración, porque no habia otra alternativa, sino porque se invirtió el plan que tan buenos resultados habia dado.Se priorizó la INTENSIDAD en detrimento del VOLUMEN.Pero con un descanso inferior a un mes, el jugador no esta adaptado a esfuerzos donde predominen el factor velocidad.No hay base fisica para sustentarlo.Y en esta nueva fase el trabajo con balon ha ocupado mas tiempo en los entrenamientos y las conducciones con balon los giros,y los golpeos exigen mucho a la musculatura que no tiene la "oxigenacion" imprescindible para que cuando el musculo se contraiga sin la recuperacion necesaria no rompa.

Actualmente el nivel fisico del Real Madrid es preocupante.Necesitan recuperaciones muy amplias para repetir esfuerzos explosivos de 0 a 6 segundos y la competición no te da mas alla de 15-20 segundos.Es cruel, pero es el futbol del siglo XXI. La alta intensidad ha venido para quedarse.Los jugadores del Real Madrid legan tarde a la presion y no ganan los duelos individuales. Solo Lucas,Vinicius y Mendy gracias a su composición fibrilar disfrutan de la ansiada fibra rapida 2b (fast twich) que ademas lleva un porcentaje oxidativo que les permite repetir los esfuerzos explosivos de ida y vuelta varias veces a lo largo de los partidos . Es decir, el famoso "box to box" inglés.

Los casos de Isco y Marcelo. El genotipo de Marcelo e Isco les esclaviza para que su IMC(indice de masa corporal) no aumente peligrosamente y su peso se dispare.Su consumo de oxigeno es muy bajo y les cuesta encadenar 4 partidos con un rendimiento fisico optimo. Por otro lado, Modric y Kroos se han hecho mayores y necesitan entrenar mucho y jugar poco, para que sus aportaciones fisicas sean duraderas a lo largo de los 90 minutos.Casemiro es un excelente jugador pero es diesel y tiene que estar muy fino para no perder esa milesima de segundo que le garantice llegar a ese balon sin hacer falta.

El calendario no da tregua. El panorama que se le presenta al Real Madrid para recuperar esa "frescura" fisica no es muy alentador teniendo en cuenta que el calendario no te da tregua para rellenar las lagunas que ahora tiene.Se necesita tiempo para rellenar los depositos de gasolina de los jugadores con los contenidos que se necesitan.No se puede entrenar igual en agosto que en noviembre. La distancia que separa a un jugador entre el querer y el poder esta en el entrenamiento. Si el entrenamiento es el adecuado en volumen,intensidad,y frecuencia la distancia se acorta. Si no es así, la distancia se va alargando exponencialmente.



José Luis San Martin Rey.

(*) José Luis San Marín fue preparador físico durante 37 años en el Real Madrid CF, ocho de ellos al frente de la primera plantilla. Durante años fue el recuperador de lesiones del conjunto blanco. Es uno de los grandes expertos en preparación física de la industria del fútbol.