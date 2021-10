Informe: Así es el Liverpool que le espera al Atlético de Madrid

El equipo de Klopp llega a este choque en plena madurez y volando en la Premier League

Corría el año 2018 cuando el Liverpool llegaba a una final de la Liga de Campeones de manera totalmente inesperada. Tras jugar la última ronda previa a la fase de grupos frente al Hoffenheim, se plantaba en una fase de grupos (en la que empató sus dos partidos frente al Sevilla) que solventaría con alguna dificultad para llegar a la fase eliminatoria. Donde arrasaría al Porto (global de 5-0 en la eliminatoria), al Manchester City (5-1) y la Roma (7-6) para plantarse en el último duelo en Kiev frente al Real Madrid. Aquel equipo lleno de vértigo y transiciones ha evolucionado en modo de juego y plantilla. La estructura aún persiste con Van Dijk, Robertson, Alexander-Arnold, Henderson, Milner y su eléctrica delantera como vestigios muy latentes aún en los esquemas de Jurgen Klopp...

Desde aquel final en Ucrania han sucedido muchos acontecimientos a nivel futbolístico y humano. Y varios frentamientos de los Reds frente a equipos de La Liga. La atronadora semifinal frente al Barcelona en 2019 que desembocaría en el título de los Reds en el Wanda Metropolitano, la eliminación a manos del Atlético en 2020 y un nuevo traspié frente al Real Madrid en cuartos en 2021. Una vez más, por cuarta temporada consecutiva, el emblema de Merseyside se cruza en el camino de los equipos españoles en Europa. Y lo hace frente a su verdugo pre pandemia (en lo que fue el último partido con público en el más alto nivel europeo) en Anfield. En aquel 11 de marzo, fecha tan señalada para la ciudadanía madrileña y española, el Atlético de Madrid sacaba adelante una colosal eliminatoria en la prórroga con todo en contra.

En toda esa espiral de derrotas frente a los equipos de Madrid, el Liverpool ha ido madurando en estilo, plantilla y recursos. Y dentro de la salvaje Premier League (en cuanto lo concerniente a lo que sucede tanto en el césped como en los despachos), los Reds llevan tres años simbolizando que la austeridad y el éxito pueden ser compatibles. Lejos de la reverberación de otros equipos ingleses por su estruendoso mercado de fichajes como el Manchester United con Cristiano Ronaldo o Jadon Sancho, el Manchester City con Jack Grealish o el Chelsea con Romelu Lukaku, el Liverpool se permite guerrear contra todo y contra todos con su modelo de austeridad y el bastión de su entrenador. Un Klopp que convierte esa debilidad de la falta de fichajes en fortaleza con la continuidad de su plantel.

El Liverpool es el único equipo de la Premier League que no ha perdido ni un solo partido. Y en la Liga de Campeones y la Copa de la Liga ha sacado sus encuentros con una gran solvencia (un engañoso 3-2 al Milán, 1-5 al Porto y 0-3 al Norwich City). Por si la contundencia de los resultados no fuera suficiente, el técnico alemán ha conseguido involucrar a toda su plantilla en la dinámica del equipo sin que los automatismos o el nivel colectivo decaigan. No ha lamentado las bajas en sus laterales (con Robertson lesionado al inicio de la temporada y Alexander-Arnold antes del parón de selecciones), la tardía llegada de Roberto Firmino a la dinámica del equipo tras disputar la copa América o la desafortunada lesión de Harvey Elliott frente al Leeds United tras empezar como titular indiscutible en el centro del campo del Liverpool.

El que entra responde. Entiende lo que se le pide y lo hace con agrado. Es difícil pronosticar que esta eficiencia generalizada en el plantel se pueda extender a lo largo de todo el curso. Pero sí se puede afirmar que todo el equipo está a tono para lo que se requiera. Tsimikas es un buen lateral zurdo, Diogo Jota (lesionado con Portugal) un fantástico comodín con gol. Y las variantes en el mediocampo son infinitas. La solidez marmórea de Fabinho y Henderson, la técnica de Thiago, el espíritu de Curtis Jones, la experiencia de Milner y la vitalidad de Keita. Por si fuera poco, tanto Minamino como Origi han estado acertados en los pocos minutos que han jugado.

Si algo cabe destacar dentro de esta amalgama de recursos de poco renombre (y el que tienen todos ellos es adquirido en el Liverpool) es el desarrollo del estilo del equipo. De un equipo contragolpeador e incisivo a la contra en 2018 a un colectivo capaz de morder y asfixiar a cualquier defensa cerrada (quizá exceptuando el precedente frente al propio Atlético de Madrid a pesar del diluvio de ocasiones que hubo en Anfield). Klopp ha ido moldeando paulatinamente a un equipo que sabe llevar el peso del partido y encontrar los resquicios para reventarlos a través de ritmo, presión e inteligencia.

El Liverpool no es tan espectacular al contragolpe (en la eliminatoria frente al Real Madrid naufragó así en el partido de ida). Pero si aglutina más armas. Y todas ellas están más diversificadas a nivel colectivo que aquellos relámpagos del escurridizo Mane y el tormentoso Salah (que cada día juega mejor). Todo ello, enaltecido por el paso del tiempo y la continuidad del bloque. La confianza de Klopp retorna en gratitud y esfuerzo del plantel.

Un equipo más hecho. Más maduro. Que se ve capaz de vencer a cualquiera ante la fe de su entrenador en el club, la afición y el equipo. Con más registros que su versión de antaño. Sin la fanfarria de otros pero con la leyenda a la espalda. El Liverpool está en plenitud. Y viene sin perder. Pero algo parecido sucedía en 2020 y el Atlético pudo con él. Lo del martes será tremendo.

Juan Yagüe / @Juan_Yague_