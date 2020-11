Indignación en el Deportivo Cali por decisiones del VAR ante Vélez Sarsfield

No ha sido un partido tranquilo el que ha encontrado en el José Amalfitani, ante Vélez, por los octavos de final de la . Una serie de jugadas a su favor, increíblemente fueron sancionadas en su contra o simplemente pasadas por alto por el juez central y el VAR.

Un penalti, una agresión a Vásquez y un gol anulado al mismo delantero, generaron polémica y bastante malestar en las toldas verdes luego de que el árbitro chileno Cristian Garay, así como el VAR, tomaran decisiones bastante cuestionadas.

Las tres acciones se presentaron finalizando el primer tiempo, durante el empate parcial 0-0, en una noche pasada por agua en Buenos Aires.

La primera jugada fue una mano, sancionada por Garay, dentro del área. Sin embargo, el juez indicó que fue afuera, pese a que el central de la V claramente se encontrada dentro del área

