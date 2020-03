Huracán - Independiente, por la Superliga: formaciones, árbitro, día, horario y cómo ver por TV

Tras la agónica clasificación en la Sudamericana, el Rojo quiere empezar a dejar atrás la crisis frente al golpeadísimo Globo, que lleva 13 sin ganar.

De a poco, Independiente intenta comenzar a dejar atrás la fuerte crisis que se desató en el club tras la histórica derrota en el clásico contra Racing. Tras haber logrado una agónica clasificación a la segunda rueda de la gracias al gol de Fabricio Bustos frente a Fortaleza, ahora el Rojo quiere volver al triunfo en la Superliga, donde sólo ganó uno de los seis partidos que disputó en el año. Y la 22° fecha del campeonato lo enfrentará contra el rival más golpeado que podría haberle tocado, , que lleva 13 partidos consecutivos oficiales sin conseguir una victoria.

Más allá de la importancia del encuentro en lo anímico, el conjunto de Avellaneda necesita sumar de a tres para acercarse a los puestos de clasificación a la Copa Sudamericana, de los que hoy está a siete puntos de distancia. El Globo, en tanto, sabe que ya no juega por nada en la actual temporada, pero tiene que empezar a recuperar terrerno porque el año que viene estará más que complicado en la tabla de los Promedios.

LA PROBABLE FORMACIÓN DE INDEPENDIENTE

A pesar de haber logrado la clasificación en , Lucas Pusineri no quedó del todo conforme con el rendimiento de su equipo, por lo que piensa meter mano en la formación, a pesar de que tiene a todos los futbolistas disponibles: Alexander Barboza y Braian Romero, de flojos rendimientos en el último tiempo, tienen todos los números para sentarse en el banco. El reemplazante del defensor será Juan Sánchez Miño, para que el uruguayo Gastón Silva se corra a la zaga central, mientras que el del mediocampista aún no está confirmado: Carlos Benavídez y Alan Soñora pelean por un puesto entre los once.

¿La formación? Campaña; Bustos, Franco, Silva, Sánchez Miño; Blanco, L. Romero, Benavídez o Soñora; L. Fernández, S. Romero, Togni.

¡Lista de concentrados! 🗒



Estos son los futbolistas convocados para enfrentar mañana a Huracán. 👇🏻⚽️ #TodoRojo 🔴 pic.twitter.com/hHRPCNEGxe — C. A. Independiente (@Independiente) March 1, 2020

LA PROBABLE FORMACIÓN DE HURACÁN

Sin haber logrado ganar un solo partido desde que llegó al club y ya eliminado de la Copa Sudamericana, Israel Damonte tomó una decisión importante de cara al duelo con el Rojo: el DT decidió volver a citar a Andrés Chávez, a pesar de que había dicho que no iba a volver a tenerlo en cuenta después de un fuerte cruce entre ambos tras el primer partido del año. El atacante, que bajó seis kilos en las últimas semanas, estará en el banco de suplentes. En tanto, el que no podrá jugar será Rodrigo Gómez, quien sufrió un desgarro en la derrota 4-2 frente a Talleres de la fecha pasada.

¿El equipo? Pellegrino; Bettini, Salcedo, Merolla, Ibáñez; Hezze, Bareiro, Riasco, Ramírez; Bogado; Cordero.

FECHA, HORA Y ÁRBITRO

El encuentro se disputará este lunes 2 de marzo desde las 21.10, en el Tomás Adolfo Ducó. El arbitraje estará a cargo de Nicolás Lamolina.

DÓNDE VERLO EN VIVO POR TV Y STREAMING

El encuentro será televisado en por la señal TNT Sports, disponible únicamente para los abonados al Pack Fútbol. El streaming puede ser para las plataformas online de las distintas cableoperadoras, como Cablevisión Flow, DirecTV Play o TeleCentro Play.