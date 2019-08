Independiente - Independiente del Valle, por la Copa Sudamericana: día, hora, árbitro, formaciones y cómo verlo por TV en vivo

En la ida de los cuartos de final, el Rojo busca sacar una buena ventaja antes de viajar a la altura de Quito.

Independiente buscará conseguir una buena ventaja en el partido de ida de los cuartos de final de la Copa Sudamericana 2019.frente a Independiente del Valle, para no sufrir en la altura como le ocurrió en la ronda anterior frente a otro equipo ecuatoriano, .

En los octavos, el Rojo apenas ganó 1-0 como local y, en la revancha, padeció los 2850 metros sobre el nivel del mar de Quito, donde también tendrá que jugar la revancha de esta serie: a pesar de que logró ponerse en ventaja 2-1, el equipo de Avellaneda sufrió la altura, perdió 3-2 y terminó clasificándose gracias a que convirtió dos tantos como visitante.

Tras este encuentro, la revancha se disputará el próximo martes 13 de agosto desde las 21.30, en .

EL PROBABLE XI DE INDEPENDIENTE

Después de haber jugado el jueves la vuelta de los octavos, el Rojo debió suspender su encuentro de la segunda fecha de la Superliga frente a porque no tenía tiempo de descanso suficiente antes del duelo frente a Independiente del Valle, por lo que Beccacece pudo darles algo de reposo a sus futbolistas. Si bien el DT esperaba poder contar con Lucas Romero para esta serie, los tiempos no dieron y el flamante refuerzo no pudo ser inscripto, por lo que no estará habilitado para disputar ninguno de los dos partidos.

Respecto de los 11, el entrenador tiene dos dudas: en el fondo, debe definir si ingresa Fabricio Bustos por Alan Franco y se corre Nicolás Figal a la zaga central, mientras que en el ataque aguarda por la recuperación de Cristan Chávez. Si el delantero se recupera, será titular, Martín Benítez bajará a la mitad de la cancha y saldrá Pablo Pérez. ¿El probable equipo? Campaña; Bustos o Franco, Figal, Silva, Sánchez Miño; P. Pérez, Domingo, P. Hernández; Palacios, M. Benítez, Pizzini.

EL PROBABLE XI DE INDEPENDIENTE DEL VALLE

El entrenador Miguel Ángel Ramírez adelantó que no tiene demasiadas dudas respecto al equipo y piensa poner lo mejor que tiene a disposición. ¿Los once? Jorge Pinos; Angelo Preciado, Luis Fernando León, Richard Schunke y Luis Segovia; Roberto Garcés, Efrén Mera, Alan Franco, Cristian Pellerano, Cristian Dájome; Alejandro Cabeza.

DÍA, HORA, ÁRBITRO Y CÓMO VERLO POR TV

El encuentro se disputará este martes 6de agosto desde las 21:30 (hora de ) en el Libertadores de América y será arbitrado por el peruano Diego Haro. La televisación estará a cargo de ESPN 2 y DirecTV Sports.