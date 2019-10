Independiente aún no paga deuda con Sánchez Prette

El argentino demandó a los vicentinos ante la FIFA y ganó el caso.

Christian Sánchez Prette, de los pocos jugadores que llegó a El Salvador con el cartel de ser campeón de la , en esa ocasión lo hizo con Estudiantes de la Plata en el 2009, bajo la dirección de Alejandro Sabella, tuvo un segundo paso por el país que no fue agradable, ya que el Audaz le quedó a deber y no terminó el torneo pasado.

La deuda de los vicentinos con Prette es de $17.500, la cual tuvo que pagarse hace más de dos semanas, pero en vista que no se hizo ningún depósito, el abogado Flavio Ponce, quien tiene el caso del argentino adelantó que llegarán a El Salvador: “La decisión de ir a es nuestra, porque queremos hacer las cosas bien. El jugador decidió ir, porque quiere firmar toda la documentación que sea necesaria, para luego enviarla a FIFA. Una vez efectuada la operación que haga constar el pago vamos a notificar a FIFA”.

El pago debió hacerse el pasado 30 de septiembre, pero no se cumplió con ese plazo: “Nosotros no vamos a confrontar por el atraso. La verdad es que estamos hablando en buenos términos. No vamos a hacer líos con intereses por este atraso”.