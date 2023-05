Incendio en las inmediaciones del Estadio Akron podría posponer el Chivas vs Atlas, por los cuartos de final del Clausura 2023

Un incendio cerca de la casa de las Chivas ha puesto en predicamentos la vuelta de los cuartos de final.

A poco más de una hora de que arranque la vuelta de cuartos de final del torneo Clausura 2023 entre Chivas y Atlas, hubo un inconveniente en las inmediaciones del Estadio Akron donde se suscitará el partido, pues se registró un incendio.

En redes sociales, usuarios compartieron videos del intenso humo en una zona aledaña a la casa del Guadalajara y debido al intenso viento en Zapopan, éste ya se ha estado esparciendo rápidamente a otras partes de la ciudad.

El origen del siniestro ha sido porque se quemaron unos pastizales, situación que hizo que equipos de emergencia rápidamente se movilizaran al lugar para controlarlo, lo cual causó tráfico y afectó a aficionados que van rumbo al juego.

Hasta el momento, la Liga MX no se ha pronunciado sobre qué pasará con el partido entre Chivas vs Atlas, pero si la calidad del aire no es la adecuada para la práctica del futbol a causa del incendio, podría ser pospuesto.