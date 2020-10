¡Imperdible! El clásico universitario se convierte en una partida de Among Us

El equipo de redes sociales de la UC festinó el 3-0 a la U con el juego de moda como eje.

La imparable goleada de la UC en el clásico universitario contra Universidad de Chile no pasó desapercibida para nadie y a los festejos franjeados se sumaron las redes sociales de Cruzados, de una peculiar manera. Luego de los tres goles y las interminables salvadas de Fernando de Paul, el Twitter de la Sociedad Anónima publicó una imagen de once tripulantes cruzados celebrando la victoria y uno de azul siendo descubierto como impostor de Among Us, el juego multijugador que emula una fiesta en la que hay un invitado que debe ir liquidando a cada uno de sus rivales y saboteando la nave. El tripulante que emula al León terminó volando en las estrellas, sin un rumbo fijo...