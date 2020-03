Imanol Alguacil: "Ha sido una derrota injusta"

El técnico de la Real se muestra "orgulloso" a pesar de la derrota y rechaza criticar a Martínez Munuera por el penal que costó los puntos.

Imanol Alguacil, entrenador de la , compareció en rueda de prensa tras perder por 1 a 0 en el Camp Nou tras un gol de Leo Messi desde el punto de penalti.

Merecimientos y penal en contra. "El equipo mereció, por todo lo que ha hecho y por su atrevimiento, por lo menos un empate; del árbitro, hoy más que nunca, respetamos al máximo a todos los árbitros, tienen el trabajo más difícil del fútbol y a veces perjudican y otras benefician, si ha visto penalti, así ha sido; tenemos un gran respeto por los árbitros".

Once condicionado por la Copa e Ipurúa. "Ha sido un once que ha competido bien tras un gran esfuerzo, entiendo que todo el equipo está en un gran momento y todos quieren jugar, hagamos cambios o no el equipo sigue compitiendo y lo hace muy bien ante todo un en su estadio y nos vamos injustamente con una derrota".

Falta de efectividad. "Es lo que faltó aunque este equipo ha demostrado todo el año que hace goles, tuvimos ocasiones y hoy nos faltó el último remate porque tuvimos muchas, hoy no quiso entrar, a veces cuando ganas te vas dolido y a pesar de que no nos guste la derrota me voy muy orgulloso".

Techo. "Somos un equipo muy joven y tenemos mucho que mejorar y ofrecer, lo estamos haciendo pero daros cuenta de lo jovencito que es el equipo, tenemos a diez jugadores que hace poco estaban conmigo en , estamos contentos por cómo trabaja la Real la cantera".

Barcelona. "Su partido ha sido más mérito nuestro, igual que tenemos un gran respeto a los árbitros todavía tenemos más a los rivales y a los colegas, en este caso Quique Setién, hicimos un gran trabajo y si el Barcelona no ha estado a buen nivel es porque nosotros hemos hecho las cosas bien".

Debilidades del Barcelona. "Habíamos visto vídeos del Barcelona y de su salida y lo teníamos preparado, hubo momentos en los que salieron de la presión y nosotros arriesgamos, por eso tiene mucho mérito lo que hicimos porque les hicimos daño en transiciones y en juego posicional, hemos hecho un partido muy completo, por eso lo más justo hubiera sido el empate".

Messi. "Estaba con ganas, no nos sorprende a estas horas, cuando tiene el día es muy difícil de parar y cuando está así el Barcelona lo agradece mucho, ha estado brillante en momentos puntuales pero creo que ha pagado el esfuerzo aunque pueda aparecer en cualquier momento, hoy quizá lo hizo menos veces de lo habitual".

Defensa en la falta de Messi. "Hay que estar atentos a todo y sabemos del potencial de Messi, tenemos un staff que se ocupa del balón parado y lo teníamos trabajado y hablado, ya sabéis la efectividad que tiene e intentamos hacer algo diferente".