Iker Casillas se presenta en la pretemporada del Oporto

El portero, que no cuenta con el alta médica tras su infarto, no ha anunciado todavía su retirada

Iker Casillas es un luchador, y de esta tampoco tiene previsto rendirse. El 1 de mayo sufrió un infarto de miocardio, se pasó dos días en la UCI y le dieron por retirado. Tanto que 'O Jogo' llegó asegurar que había puesto final a su carrera, pero el portero, en aquellos días, pidió que le dejasen a él marcar sus tiempos. Y ahora ha vuelto a la disciplina del . Se ha plantado en el primer día de la pretemporada del club, en Oporto.

El portero ha ido pasando estas semanas las diversas pruebas médicas requeridas, aunque todavía no está en condiciones de jugar. En estos meses incluso el presidente Pinto da Costa ha dado por hecho que tendría que retirarse, incluso le ha propuesto ocupar algún cargo institucional en el Oporto, pero por el momento, todo eso tendrá que esperar. Casillas ha comparecido en la sede del club, allí le esperaban todos sus compañeros, su entrenador Sergio Conceiçao, el presidente y el director general, Luis Gonçalves.

Su futuro,, en todo caso, sigue siendo una incógnita. No se conoce hasta que punto el portero puede realmente retomar su carrera deportiva. Iker not iene el alta médica para reincorporarse a los entrenamientos, aunque haya entrado en la convocatoria. El Oporto es cauteloso, tiene en nómina tres porteros del filial, pero es probable que tenga que contratar alguno más pensando en la opción de que Iker no vuelva o, al menos, no pueda llegar al inicio de la temporada con el alta competitiva.

Se ha vinculado, incluso, a Buffon con el equipo, aunque el meta italiano terminará en la . Queda mucho verano para tejer el equipo e importantes preguntas alrededor de las opciones de que Casillas siga siendo jugador de fútbol. De momento, lo principal es la recuperación. El susto de mayor fue muy fuerte.