Icardi no estará ante el Eintracht y aumentan las posibilidades de abandonar el Inter

El delantero, quien tampoco fue convocado en las últimas tres jornadas de la Serie A, pidió una reunión con el presidente del club italiano.

No se sabe todavía cuántos capítulos le quedan a la novela de Mauro Icardi e Inter de Milán, pero se sospecha que no tendrá un final feliz. Es que el jugador, por lo pronto, tampoco estará este jueves para visitar al Eintracht de Frankfurt, por los octavos de final de la Europa League. El motivo es porque continúa con molestias en la rodilla. Ahora bien: desde club intuyen que el argentino podría estar exagerando para forzar una salida y no descartan iniciarle acciones legales.

Contundente: la carta de Icardi para los hinchas y dirigentes de Inter

Sin Icardi, a Inter tampoco le alcanza con los goles de Lautaro Martínez

Desde que el futbolista perdió la capitanía, tampoco fue convocado en las últimas tres jornadas de la Serie A. Ya no está cómodo. Ya la guerra está declarada. De hecho, según La Gazzetta dello Sport, Icardi está a punto de conseguir una reunión con Steven Zhang, el presidente chino del club italiano para colocarle un punto final a esta historia.

Un detalle: el delantero tiene contrato hasta 2021. ¿La institución buscará venderlo? ¿El jugador intentará seguir en el equipo? Ya no quedan tantas opciones para elegir…