Icardi aclara su futuro: "Quiero quedarme en el Inter"

El delantero desmiente los rumores sobre su marcha del club italiano.

Mauro Icardi ha intentado poner fin a lor rumores sobre su posible salida del Inter al declarar su deseo de quedarse en el club de la . El delantero argentino ha tenido un futuro incierto durante buena parte de la temporada 2018-19.

En un post en su cuenta oficial de Instagram, Icardi asegura que: “Como recientemente los medios de comunicación informaron sobre noticias que no reflejan mis pensamientos, quiero informar a nuestros aficionados de que repetidamente he informado al Inter sobre mi voluntad de permanecer en el club. Con suerte ahora no habrá más malentendidos. Entiendo los intereses de la prensa en vender noticias falsas, así que prefiero aclarar las cosas personalmente. Ya he expresado la voluntad de quedarme porque el Inter es mi familia. El tiempo revelará quién está diciendo la verdad. Forza Inter, siempre".

De hecho, tanto el jugador como su agente y esposa, Wanda Nara, han enviado mensajes contradictorios al respecto, aunque sus últimas declaraciones han estado más cercanas a la intención de quedarse en Milán.

Nara también explicó en abril que su deseo es seguir: "Mauro sigue marcando. Ahora está más tranquilo, abraza a todos porque siempre ha tenido una hermosa relación con todos. Estaremos aquí [en el Inter] nuevamente el próximo año".