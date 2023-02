Hugo Sánchez confirma acercamientos para dirigir Cruz Azul

Hugo Sánchez habría tomado ventaja en la elección del nuevo director técnico de Cruz Azul.

En las últimas horas, Hugo Sánchez se ha posicionado como el principal candidato para dirigir Cruz Azul, después de que este miércoles se reuniera en un par de ocasiones con el presidente Víctor Velázquez y el director deportivo Óscar 'Conejo' Pérez.

El 'Macho' confirmó los acercamientos con la dirigencia celeste para ocupar el puesto que dejó Raúl Gutiérrez, quien fue destituido tras no ganar uno sólo de los seis partidos del torneo, con el club en el penúltimo puesto con un punto.

"Estoy entusiasmado, ilusionado, cosa que no me pasaba desde que empecé a dirigir a Pumas como club. Ahora agradezco este interés por parte de la directiva de Cruz Azul", dijo Sánchez en ESPN.

"Dentro de la charla que tuvimos, noto interés y deseos de que las cosas vayan mejor. Los resultados no han sido favorables, están preocupados por ello, pero sí me he dado cuenta que ellos como directiva están haciendo todo lo posible para que funcione el equipo", mencionó Sánchez, quien dirigió por última ocasión al Pachuca en 2012.

En caso de ser elegido para conducir los destinos de la Máquina, habría ganado la carrera a hombres como José Manuel de la Torre, Antonio Mohamed, la dupla de Ricardo Ferretti y Guillermo Vázquez así como Jaime Lozano y Juan Francisco Palencia.