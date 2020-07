Hugo Neira se apunta para ser el técnico interino de Águila

El argentino es una de las opciones para iniciar la pretemporada emplumada.



El cierre del aeropuerto de El Salvador hace que Hugo Coria y Mario Mayén Meza, técnico principal y asistente respectivamente, no tengan certeza de cuál será la fecha para que lleguen a El Salvador para hacerse cargo del Águila para el próximo torneo Apertura 2020.



Ante esa imposibilidad, Alejandro González, vicepresidente de los migueleños ha decidido que sea Hugo Neira quien se haga cargo del equipo de manera interina, para que prepare al plante en la parte física y táctica, siempre con las indicaciones de Coria.



“De parte de nuestro cuerpo técnico se ha escogido a Hugo Neira para que prepare físicamente al plantel. Yo no esperaría empezar un campeonato sin la presencia de los entrenadores, pero si llegamos a eso, ni modo. Pero ahorita la idea es que él (Neira) se encargue de empezar a preparar la pretemporada. Este jueves me voy a reunir con Neira”, dijo González.