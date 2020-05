Hugo González admite que salió del América con rencor

Muchos años después, el arquero sigue en desacuerdo con la manera en la que salió de la institución de sus amores.

Aunque todo parece indicar que Hugo González tendrá que regresar al Monterrey luego de dos años de préstamo en , el arquero de 29 años podría ser muy cotizado en el periodo de transferencias, sabiendo que es un habitual de la Selección mexicana y tiene condiciones probadas en el Máximo Circuito.

Sin embargo, no todo ha sido positivo siempre en su carrera, recibiendo el máximo golpe en 2017, cuando fue forzado a dejar el América. ”Nunca supe, el técnico era Nacho Ambriz. De hecho Nacho me puso y después al siguiente torneo me quitó, ya son cosas que no quería meterme tanto, me guardé el enojo y se me abrió la oportunidad de ir a Rayados, a lo mejor llegué en en ese momento a Rayados con un poco de rencor, y por eso no fue un gran momento en mi carrera, pero estoy en otra etapa de mi vida, más maduro", dijo para ESPN.

Igualmente, confesó que a lo largo de este camino han existido diversas ofertas sobre la mesa: “Es verdad que he tenido varias propuestas, no nada más de Chivas, he tenido propuestas de otros equipos también, pero no se han dado, no se ha concretado nada y soy de Rayados, por algo me renovaron tanto tiempo, quiero terminar primero aquí bien (en Necaxa)".

Más equipos

enfrentará una disyuntiva en la portería para el Apertura 2020, debido a que Hugo González regresará a la entidad, teniendo actualmente como titular a Marcelo Barovero. ¿Apostarán por la experiencia del argentino o el mejor momento en la carrera del mexicano?