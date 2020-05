Hugo Carrillo: “Reconozco que me equivoqué al declarar campeón al 11 Deportivo”

El presidente de la FESFUT reconoció su error.

Hugo Carrillo dio marcha atrás en su decisión de declarar campeón al 11 Deportivo, la que tomó por la pandemia generada por el Coronavirus, que llevó a suspender el torneo Clausura 2020.



“Reconozco que me equivoqué al declarar campeón al 11 Deportivo y mandar a Jocoro a un juego de repesca para salvar su categoría, fue una decisión precipitada, apresurada porque en ese momento que tomé la decisión nadie pensaba que todo esto de la pandemia nos iba a llegar más de dos meses”, indicó el mandamás del máximo ente rector del fútbol salvadoreño.



“No ha existido presión de nadie, de ningún organismo de la región o fuera de ella. El hecho que Honduras haya dado a conocer este día que ha dejado desierto su campeonato es algo que me di cuenta hasta hoy. Aquí ha tocado aceptar que el acuerdo que se había tomado hace más de un mes la mayoría de la prensa deportiva había dicho que era una decisión que no se debió haber tomado”, agregó Carrillo.