Hugo Caballero: "Mi conducta dejó mucho que desear"

El entrenador de arqueros de Motagua se disculpó por la pelea que protagonizó en el partido ante Marathón.

El partido entre Marathón y Motagua, que terminó con la clasificación de los Azules a la final, tuvo incidentes lamentables que fueron protagonizados, entre otros, por el entrenador de arqueros del equipo de Tegucigalpa, Hugo Cabaellero.

Caballero fue expulsado tras agarrarse a golpes de puño con el ultilero de Marathón y después del partido pidió disculpas. "Me siento muy apenado, mi conducta dejó mucho que desear. Pido disculpas a la afición que vino", declaró.

Y agregó: "Desde que entramos a la cancha, parte del cuerpo técnico nos tiró agua, nos estuvo increpando y, desgraciadamente, las cosas se fueron más allá del control futbolístico, del folclore, porque hubo un señor que incitó a la violencia".

"Yo me siento responsable por lo que hice, me siento mal y pido disculpas, pero un muchacho de asistencia de Marathón viene y le tira agua a Diego Vázquez y ya lo había heho antes. Fue feo y me siento apenado", relató el entrenador de porteros.

Y concluyó: "Esto no es parte de mi función, que es preparar al guardameta de la mejor forma y que pueda hacer un buen trabajo. Me voy contento porque llegamos a una nueva final, pero también me voy apenado y mal".