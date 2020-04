Hugo Bargas exige su pago y el de sus compañeros

El franco–argentino escribió unos tuits en contra de la dirigencia tigrilla.



FAS aún no paga a su plantel, pese a que la gran mayoría de equipos ya lo está haciendo y esto genera un descontento en Hugo Bargas, el delantero Franco-argentino quien llegó para el torneo Clausura 2020 y tuvo un desempeño flojo en la cancha.

“¡Cuanto me alegra que el club renueve contratos! ¡Que contrate jugadores! Me alegra mucho siempre que sea por bien al equipo. ¿Y nosotros? ¿Los que esperan los 20 días? No sabemos nada”, escribió Bargas en su cuenta personal de Twitter.

“Yo me siento en la necesidad de hablar por los que no pueden. Sufriré las consecuencias, sí, pero a los compañeros hay que defenderlos y si los que tienen esa responsabilidad no lo hacen, yo lo hago”, finalizó Bargas.