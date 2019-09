Horarios y canales de transmisión de la fecha 12 de la Liga Águila 2019-II

A continuación te presentamos los canales y horarios de todos los encuentros de la próxima jornada del Finalización.

La Liga Águila 2019 II continúa con nuevas emociones en su fase Todos contra Todos. La decimosegunda fecha llega con grandes partidos, vitales para los equipos que buscan la clasificación a los Cuadrangulares o la salvación del descenso.

La jornada se disputará entre viernes 20 y domingo 22 de septiembre, siendo Pasto vs. Nacional, Medellín vs. y América vs. Bucaramanga los juegos más sobresalientes.

En Goal te presentamos toda la información que debes conocer previo a los compromisos del fin de semana, su horario, canal y cómo verlo por internet.

VIERNES 20/09

vs

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 18:30 horas Win Sports Win Sports Online

SÁBADO 21/09

- Atl. Nacional

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 14:00 horas Win Sports Win Sports Online

Patriotas vs. Atl. Huila

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 16:00 horas Win Sports Win Sports Online

Medellín vs Millonarios

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:00 horas RCN TV RCN Online

Rionegro vs

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 18:00 horas Win Sports Win Sports Online

vs. Atl. Bucaramanga

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 20:00 horas Win Sports Win Sports Online

DOMINGO 22/09

Santa Fe vs.

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 15:15 horas Win Sports Win Sports Online

Cúcuta vs

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:00 horas RCN TV RCN TVOnline

vs

HORARIO CANAL DE TRANSMISIÓN ¿CÓMO VER POR INTERNET? 17:20 horas Win Sports Win Sports Online

Junior vs Jaguares