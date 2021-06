¿A qué hora es y qué canal transmite Argentina vs. Paraguay?

La Albiceleste y la Albirroja se enfrentan en un duelo que puede definir el liderato del Grupo A en la Copa América 2021.

La Copa América 2021 está por entrar en la etapa donde conocemos a las selecciones que cuentan con todas las aspiraciones para avanzar a la fase final. En ese rubro, Argentina y Paraguay se miden en la Fecha 3, donde un triunfo de cualquiera puede significar el liderato del Grupo A y para la Albiceleste podría significar la clasificación a cuartos.

El equipo de Lionel Scaloni viene de ganarle 1-0 a Uruguay tras el 1-1 del debut frente a Chile, mientras que la Albirroja derrotó 3-1 a Bolivia en el estreno y tuvo descanso en la segunda jornada.

¿QUÉ DÍA ES Y A QUÉ HORA SE JUEGA ARGENTINA VS. PARAGUAY?

El encuentro, válido por la tercera fecha del Grupo A, se disputará este lunes 21 de junio a las 21:00 horas de Argentina y Uruguay; 20:00 de Chile; 19:00 de México y Colombia y 2:00 (del martes 22) en España. La sede es el Estadio Mané Garrincha, de Brasilia, Brasil.

¿QUÉ CANAL LO TRANSMITE?

MÉXICO 19:00 TV Sky Sports Streaming Blue to Go y Fanatiz ARGENTINA 21:00 TV TyC Sports, DTV y TV Pública Streaming TyC Sports Play y DTV GO COLOMBIA 19:00 TV DTV y Win Sports+, Caracol TV Streaming DTV GO y Win Sports CHILE 20:00 TV DirecTV Sports Streaming DirecTV GO y Estadio TNT Sports ESPAÑA 2:00 TV TV3 Streaming Twitch de Ibai Llanos

¿CÓMO VER POR STREAMING EN VIVO?

Se puede acceder al Argentina vs. Paraguay por internet a través de los servicios de streaming de Estadio TNT en Chile, TyC Play en Argentina, Win Sports online en Colombia y DirecTV GO para todos los territorios sudamericanos. En México, la transmisión online es por la aplicación Blue to Go y en España el canal de Twitch de Ibai Llanos.