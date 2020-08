Holanda dejará que una mujer juegue en equipo masculino

En un hecho sin precedentes, o al menos en el país europeo, esta modificación se dará a partir de la temporada 2020-21.

La Asociación Holandesa de Futbol reveló que permitirá a una mujer jugar competitivamente en un club masculino de la Cuarta División, con miras a que más adelante exista una mayor participación de las chicas en la rama varonil. La jugadora en cuestión es Ellen Fokkema, de 19 años, quien estará en el VV Foarut.

Cabe recordar que las niñas y mujeres jóvenes tienen permiso para el balompié mixto de Categoría A hasta por debajo de los 19. Después de eso deben desempeñarse por separado con escuadras de Categoría B.

“Siempre me aconsejaron que siguiera con los niños el mayor tiempo posible, entonces, ¿por qué no hacerlo? Es todo un desafío, pero eso solo me emociona más.

Más equipos

“Pregunté si algo así era posible y juntos presentamos la solicitud. Mis compañeros también reaccionaron con entusiasmo porque puedo quedarme con ellos. No puedo decir cómo será, pero de todos modos estoy muy feliz de poder participar en este plan piloto”, afirmó en declaraciones al sitio oficial del Foarut.

La federación neerlandesa añadió que vigilarán de cerca el desarrollo de la situación; si goza de éxito estudiarían el modificar las normas para que se amplíe.