Hoeness lanza un dardo durísimo: "El Barcelona está en quiebra"

"Cuando Alaba me dijo que su sueño era jugar en el Barcelona, le dije si quería negociar con el presidente o con el administrador concursal"

En vísperas del duelo entre Barcelona y Bayern de Múnich, con el famoso 2-8 de Lisboa de fondo, ha hablado el expresidente bávaro, Uli Hoeness, que ha hecho unas declaraciones que traerán cola. Hoeness, en declaraciones a Radio Baviera (BR), comentó que, en Alemania, el Barcelona sería "un caso para un juez responsable de insolvencia". No se quedó ahí y luego afirmó: "En realidad el Barcelona está en quiebra", zanjó.

Sin embargo, Hoeness también habló del jugador del Real Madrid, David Alaba. Y sus palabras sorprendieron. Hoeness aprovechó los micrófonos para asegurar que "Alaba me dijo que su sueño era jugar en el Barcelona. Entonces le dije: '¿Quieres negociar con el presidente o con el administrador concursal?'". Una reflexión durísima para el defensa austriaco y sobre todo, para el presente económico del Barcelona.

El expresidente bávaro dijo que el FC Barcelona, a nivel económico, "ya no es un modelo a seguir para nosotros" por su situación financiera. Cabe recordar que Hoeness, cuando fue presidente del Bayern, siempre fue partidario de un modelo económico basado en la contención en el gasto para evitar desequilibrios.

Y aunque admitió que suele ser partidario de ir hasta el límite de las posibilidades financieras, explicó que hay momentos en que la refinanciación no es clara y por lo tanto "hay que decir que no y aceptar que no se va a ganar la Liga de Campeones". No hace falta ser un genio para intuir que en Barcelona no habrán sentado nada bien estas declaraciones.