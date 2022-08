El historial entre Marcelo Gallardo y Sebastián Beccacece: partidos y peleas polémicas

Son dos protagonistas fuertes del fútbol argentino, que plasman su personalidad en los equipos que dirigen y también son explosivos afuera.

Dos de los técnicos mejores considerados del fútbol argentino en la última década tienen una historia bastante peculiar entre ellos. Durante un tiempo se tapó la Guerra Fría con medidos elogios, pero finalmente todo explotó.

La primera vez que este par se enfrentó fue en enero de 2019. Defensa y Justicia ganó 1-0 en el Monumental, lo que marcó un hito porque nunca antes el Halcón había ganado en Núñez. Volvió a cantar victoria allí casi tres años después, en su segundo enfrentamiento, cuando lo venció por 3-2. Si bien River ya era campeón, el Halcón le quitó el invicto, la otra zanahoria por la que corría el equipo del Muñeco. Hasta el momento, Beccacece era un dolor de cabeza.

En la conferencia previa a ese duelo comenzó a verse una grieta entre los entrenadores. El de Defensa y Justicia hizo un comentario que, leído entre líneas, parecía una crítica a su colega: "River tiene un seleccionado sudamericano. Por ahí es normal que marque la diferencia. Es muy difícil competirle. Todos sus jugadores están en la selección chilena, paraguaya, uruguaya, argentina..."

Se volvieron a encontrar en abril de 2022, a raíz de la Copa de la Liga, esta vez en Florencio Varela y terminó 2-1 a favor de los dirigidos por Marcelo Gallardo. Tan solo un mes después se cruzaron en el mismo lugar por el Torneo de la Liga, y la tensión pasó a otro nivel.

El reloj marcaba 36′ del segundo tiempo en un partido que estaba siendo totalmente olvidable, cuando Beccacece se mete a la cancha para interceptar un lateral que estaba por sacar Andrés Herrera. Su intención era frenar el juego para que se haga un cambio, pero evidentemente era ilegal y fue expulsado. Antes de salir se la agarró con el cartel electrónico, al que le pegó varias patadas y después se cruzó con Gallardo. El de River lo increpó, pero el entrenador del Halcón no reculó y se le abalanzó al grito de "¿Quién sos vos?". Imposible contenerse para Gallardo, que se fue de la situación, pero un impulso lo hizo volver para decir: "¡Era lateral, estás loco!".

En la rueda de prensa posterior, el multiganador entrenador millonario comentó: "No me gustó la actitud que tuvo para meterse adentro del campo y tratar de que no pudieramos jugar un lateral que estaba a favor nuestro. No me gustó esa actitud y se lo hice saber".

Cuando el fuego parecía apagarse, Beccacece salió a tirar un bidón de nafta en entrevista con Mariano Closs para ESPN. "Cometí algo que no estaba bien hecho y fui expulsado. Respondo a lo que me gesticula Marcelo (Gallardo) porque me pareció desubicado". Si esto parece fuerte, lo que viene es todavía peor: "Cuando uno se cree con la autoridad moral para decirle al otro si está bien o mal, cuando hay alguien que imparte justicia... Me parece un acto totalmente arrogante y prepotente, y yo respondí".

El DT cerró la idea redoblando la apuesta: "No importa quien está en frente. No importa si ganás 12, 20, 50 títulos o no ganás ninguno. A mi me parece que para que uno genere en el otro la autoridad de qué hay que hacer, por lo menos tenés que responder de una manera ética y moral a lo largo del tiempo; eso no ha pasado, porque la cantidad de situaciones que ha tenido Marcelo (Gallardo) a lo largo de su carrera han sido increíbles".

Esta noche volverán a encontrarse para disputar el quinto partido de su clásico personal, por los octavos de final de Copa Argentina. ¿Qué pasará?