Cómo está el historial del clásico cordobés entre Belgrano y Talleres por torneos de AFA, liga cordobesa y amistosos

El Pirata y la T vuelven a enfrentarse de manera oficial después de cinco años y la paridad es absoluta en 400 encuentros a lo largo de la historia.

La provincia de Córdoba es una de las más prolíficas del interior de Argentina, con tres equipos en la máxima categoría y otros dos en la Primera Nacional. Pero todo se detiene cuando se enfrentan Belgrano y Talleres, los dos equipos más importantes de la región, que tienen una historia que ya supera los 100 años y que vuelven a verse las caras en Primera División después de mucho tiempo.

Por la fecha 17 del Torneo de la Liga Profesional 2023, la T y los Piratas se miden en el Gigante de Barrio Alberdi de manera oficial luego de cuatro años y siete meses, desde que se enfrentaron por el Campeonato 2017-18, el último que disputó el Celeste antes de descender y regresar para la actual temporada.

GOAL repasa el historial que no solo incluye partidos oficiales en el marco de torneos de la AFA, sino que además se suman los duelos válidos por la Liga Cordobesa y los amistosos, para redondear 400 y una paridad que llama la atención.

HISTORIAL COMPLETO

El 17 de mayo del 1914, hace 109 años y cuatro días, se vieron las caras por primera vez en la Liga Cordobesa, con victoria por 1-0 para los Celestes. En total suman 400 partidos y se reparten 133 triunfos para cada uno y 133 empates. ¿El encuentro restante? En 1975 se jugó la Copa Neder Nicola, organizada por la Liga Cordobesa y el Círculo de Periodistas Deportivos de Córdoba. Pero al no haber acuerdo económico, la prensa decidió realizar una huelga, no cubrir el encuentro ni los días previos y no existe registro oficial del resultado.

El último duelo fue un amistoso en el marco de la "Copa Clásicos de Córdoba", el 21 de enero del 2023, con victoria de Talleres por 3-0.

PARTIDOS TOTALES 400 Victorias de Talleres 133 Victorias de Belgrano 133 Empates 133 Sin resultado 1

PARTIDOS OFICIALES POR COMPETENCIAS AFA

Más allá de todo lo mencionado, no fue hasta el año 1974 que ambos coincidieron en el antiguo Campeonato Nacional y volvieron a enfrentarse al año siguiente. Y desde ahí tuvieron que esperar hasta 1991 para encontrarse en Primera División. Por eso, en la sumatoria de los Nacionales, la Primera, la B Nacional y un cruce por Copa Argentina, apenas hay 39 enfrentamientos en competencias de la Asociación del Fútbol Argentino, con una mínima ventaja para los de Barrio Jardín.

El último duelo oficial corresponde a la Superliga 2017-18, con triunfo 3-0 para la T.