Historia Goal: ¿Por qué Gennaro Gattuso solo duró 23 días en la Fiorentina?

El técnico italiano, representado por Jorge Mendes, parece estar muy cerca de firmar por el Valencia de Lim

Gennaro Gattuso “suena” como nuevo entrenador del Valencia CF. A pesar de que José Bordalás tiene contrato en vigor, medios italianos afirman que Gattuso está negociando, de la mano del agente Jorge Mendes, con Peter Lim, máximo accionista del Valencia. La llegada de ‘Rino’ provocaría la salida de Bordalás, al que deberían indemnizar con unos 750.000 euros. El presumible fichaje de Gattuso volvería a empoderar a Mendes, socio y amigo íntimo de Lim. Sin embargo, algunos aficionados valencianistas recelan de este fichaje, ya que recuerdan lo que en su día sucedió con el fichaje de Gattuso por la Fiorentina, que apenas duró…23 días. Pero ¿qué pasó en Florencia? GOAL rescata algunos pasajes de aquel desencuentro..

La sorprendente historia de 'Rino' en Florencia





La Fiorentina anunció el fichaje de Gattuso como nuevo entrenador por dos temporadas. Sin embargo, el desembarco de ‘Rino’ provocó un terremoto social en Florencia, por las discrepancias con la directiva, con el presidente del club y sobre todo, por el papel del ‘superagente’ Mendes. Rocco Commisso, el presidente ‘viola’, avaló el fichaje de Gattuso tras su gran temporada en el Nápoles, pero todo se torció y la presencia de ‘Rino’ en Florencia acabó como el rosario de la aurora. Tras firmar un contrato por 2.2 millones anuales, Gattuso pidió una revolución en la plantilla y se descolgó reclamando 5 fichajes de nivel, para poder aspirar a que el equipo estuviera en Europa.

Cinco fichajes...todos de su agente, Mendes

La ‘sorpresa’ se produjo cuando en el club se dieron cuenta de que todos los fichajes propuestos por Gattuso eran de la cuadra de representación de Jorge Mendes, agente del entrenador. En aquellos días, la Fiorentina quería firmar a Sérgio Oliveira, centrocampista del Oporto. Ahí también aparecía Mendes. Todo se torció cuando los costes pactados y las comisiones del fichaje se duplicaron. El presidente de la Fiorentina no aceptó esas condiciones y rompió negociaciones. Entre los ‘fichajes’ que se le plantearon al presidente ‘viola’, en aquellos entonces, estaba el jugador del Valencia, Gonçalo Guedes, que también está vinculado a Mendes. Según la versión de ‘RAI Toscana’ Gattuso montó en cólera al saber que se habían roto esas negociaciones y aunque le propusieron otros jugadores en el mercado, no quiso saber nada.

Las acusaciones de Comisso a Jorge Mendes

El asunto se enquistó, las partes no cedieron y acabaron decidiendo que lo mejor era rescindir el contrato de Gattuso, que ya estaba firmado, pero que no había sido depositado todavía en las dependencias de la Lega italiana. Rocco Commisso, dueño y presidente de la 'Fiore', criticó públicamente a Gattuso y a Mendes: "En la negociación abierta por Sergio Oliveira, Jorge Mendes representaba al Oporto, al jugador y a Gattuso, y negociar en una situación así es inaceptable. No puede ser que una persona obtenga dinero de todas partes", aseguró.

Entrar y salir de la Fiorentina...en 23 días

Gattuso tardó 23 días en entrar y salir de la Fiorentina. Cuando rescindió contrato con la entidad ‘viola’, sonó con fuerza para el Tottenham…pero tampoco acabó ocupando ese banquillo. Ahora todo apunta a que podría acabar en Valencia, de la mano de Mendes y de Peter Lim. En Valencia la afición se pregunta si finalmente llegará 'Rino' a Mestalla y temen que su periplo en la capital del Turia acabe como la experiencia en Florencia.