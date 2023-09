La historia de Antony: desde evadir cadáveres y traficantes de drogas en 'Little Hell' hasta la miseria en el Manchester United y las acusaciones de agresión

El brasileño tuvo un rápido ascenso desde una favela de Sao Paulo hasta una transferencia de 85 millones, pero su carrera quedó en suspenso.

Erik ten Hag y el Manchester United confían enormemente en Antony. A petición del técnico, que había trabajado con el extremo brasileño durante dos años en el Ajax y había ganado títulos de liga consecutivos con él, el United pagó la asombrosa suma de 85 millones de libras (106 millones de dólares) para ficharlo en agosto de 2022. La tarifa convirtió a Antony en el segundo jugador más caro de todos los tiempos del club, sólo por detrás de Paul Pogba.

Y a diferencia de Pogba, el United no estaba pagando por una estrella mundial codiciada por los principales clubes europeos en ese momento, sino por potencial. Antony no alcanzó ese potencial en una primera temporada decepcionante y frustrante en Old Trafford.

Y ahora su futuro en el equipo está en serias dudas después de que se anunció que se tomará un período de ausencia para abordar las acusaciones de agresión hechas por varias mujeres. Antony niega todas las acusaciones formuladas en su contra.

Las afirmaciones, primero hechas por su exnovia Gabriela Cavallin y luego seguidas por acusaciones de dos mujeres más, han conmocionado al mundo del fútbol y le han dado al United otra situación incómoda con la que lidiar apenas unas semanas después de haber sido duramente criticado por su manejo del caso de Mason Greenwood.

GOAL recapitula la carrera de Antony, desde crecer junto a gánsteres y armas de fuego en una favela de Sao Paulo hasta sus mudanzas al Ajax y al United, su éxito con Brasil y las acusaciones que amenazan con descarrilar su carrera...

Crecer en el 'Little Hell'

Antony proviene de una favela de Sao Paulo conocida como Inferninho o "Little Hell". Antony reveló su traumática educación en la favela en una entrevista con The Players' Tribune en 2022, detallando su experiencia de vivir al lado de gánsteres y traficantes de drogas y crecer en extrema pobreza.

"Si realmente quieres entenderme como persona, entonces debes entender de dónde soy. Mi historia. Mis raíces. Inferninho", dijo. "Es un lugar infame. A quince pasos de nuestra puerta principal siempre había traficantes de drogas haciendo sus negocios, pasándose cosas de mano en mano. El olor estaba constantemente fuera de nuestra ventana".

La casa de Antony era tan pequeña que no sólo compartió habitación con sus padres hasta que fue un adolescente, sino que compartió cama con ellos.

Armas y caminar sobre un cadáver.

Para Antony, la violencia armada y las redadas policiales no eran nada fuera de lo normal. "Estábamos tan acostumbrados a ver armas que ni siquiera daban miedo. Eran simplemente parte de la vida cotidiana", dijo a The Players' Tribune.

"Teníamos más miedo que la policía derribara nuestra puerta. Una vez invadieron nuestra casa buscando a alguien y entraron corriendo gritando. No encontraron nada, por supuesto. Pero cuando eres tan joven, esos momentos te marcan. "

También recordó haber encontrado un cadáver de camino a la escuela cuando era niño. "En la favela, te vuelves un poco insensible a estas cosas", añadió. "No había otro camino a seguir y tenía que ir a la escuela. Así que simplemente cerré los ojos y salté sobre el cadáver".

Haciendo trucos contra los mafiosos

La vía de escape de Antony de los horrores de su zona fueron los partidos de fútbol que jugaba con su hermano y los demás residentes de la favela. Sin dinero para botines, jugaba "descalzo y con los pies sangrantes".

"Era pequeño, pero driblaba con una mezquindad que venía de Dios. El driblar siempre fue algo dentro de mí. Era un instinto natural. Y me negaba a inclinar la cabeza ante nadie", recordó.

"Yo haría la elástica a los narcotraficantes. Una rabona a los conductores de autobuses. Un caño a los ladrones. Realmente me importaba un carajo. Con una pelota en mis pies, no tenía miedo".

Una gran oportunidad y los sueños del Range Rover

Antony consiguió su gran oportunidad tras ser descubierto por el director técnico del equipo de fútbol sala Gremio Barueri. El entrenador estaba viendo un partido en la favela Inferinho y Antony, que entonces tenía ocho años, destacó por su estilo de juego atrevido, realizando trucos contra los adultos, muchos de los cuales eran temidos delincuentes.

Después de dar este primer pequeño paso para convertirse en futbolista e idolatrar a Ronaldinho viendo clips de Youtube con el WIFI de su vecino, Antony le prometió a su madre que se convertiría en futbolista profesional y se compraría un Range Rover rojo. Luego cumplió ambas promesas.

Llegada a Sao Paulo

Antony se unió a la academia del gigante local, Sao Paulo FC, cuando tenía 14 años. El club es uno de los más grandes y exitosos de Brasil. Jugadores como Cafú, Kaká y su futuro compañero en el Manchester United, Casemiro, pasaron por su academia juvenil.

Sin embargo, la estancia de Antony allí no fue nada sencilla. Llegaba a entrenar después de la escuela con el estómago vacío porque no podía permitirse el lujo de comer. "Era muy flaco, pero siempre jugaba con 'sangre en los ojos'. Este es el tipo de intensidad que viene de las calles. No se puede fingir", recordó.

Sin embargo, Antony también tuvo problemas con la disciplina. Reveló que tuvo "algunos problemas emocionales" y estuvo a punto de ser expulsado del club en tres ocasiones.

Ascenso al estrellato

En 2019, Antony llevó al Sao Paulo a la victoria en una de las prestigiosas competiciones de fútbol juvenil de la ciudad, conocida como la Copinha, anotando en la final contra Vasco da Gama y también siendo nombrado jugador del torneo. Ese año también ganó protagonismo en el primer equipo, ayudándolo a llegar a la final del campeonato estatal de Sao Paulo.

Antony marcó en el partido de vuelta de la final contra el Corinthians, aunque su equipo acabó perdiendo por 2-1. El partido se jugó ante 44.000 aficionados y fue televisado. En aquel momento, sin embargo, Antony todavía vivía en la favela de Inferninho. Regresó allí después del partido.

Un residente le dijo: "Te acabo de ver en la televisión. ¿Qué haces aquí?". Él respondió: "Hermano, vivo aquí".

Convertirse en padre a los 19 años

El año 2019 también fue importante a nivel personal para Antony. Mientras se preparaba para disputar una eliminatoria de cuartos de final del campeonato de Sao Paulo, descubrió que su entonces novia estaba embarazada. No tomó bien la noticia.

"Al principio fue muy difícil para mí, no quería (ser padre) porque era joven y estaban pasando cosas en mi vida. Fue complicado, seguí pensando en ello", admitió al diario brasileño O. Globo.

Su hijo, Lorenzo, nació en noviembre de 2019 y dijo que había cambiado su vida y su carrera para mejor. "Pasé de ser un adolescente a ser un hombre, un adulto. La responsabilidad aumenta cuando tienes un hijo que criar. Empiezas a hacer cosas no sólo por ti mismo, sino también por las personas que amas".

Fichaje con Ajax

Los clubes europeos no tardaron en mostrar interés por Antony. El Borussia Dortmund se acercó, pero el Ajax, dirigido por Erik ten Hag, fue el primero en atacar y acordó fichar al extremo en febrero de 2020 por 13 millones de libras (15 millones de dólares) más 5 millones de libras adicionales (6 millones de dólares).

Antony ganó siete kilos de masa muscular durante los confinamientos por coronavirus y cuando se mudó a Ámsterdam para el inicio de la temporada 2020-21, era más rápido y más fuerte. Tuvo un comienzo impresionante, anotando nueve goles en sus primeros 19 partidos en todas las competiciones.

Cuando se le preguntó cómo lidiaba con la presión de mudarse a una nueva liga, la cultura, el idioma y el clima, Antony dijo a Globo: "El frío no me iba a molestar en absoluto. Hablando con mis managers y mi familia, dije esto: La presión más grande fue cuando vivía en la favela y iba a la escuela a las 9 am y solo comía algo a las 9 pm. Ahora eso es un poco de presión. Cuando supe que iba a firmar con el Ajax, me preparé mentalmente para llegar aquí y adaptarme lo más rápido posible y eso es lo que intenté hacer".

Gloria olímpica con Brasil

Al final de su primera temporada con el Ajax, Antony fue convocado a la selección brasileña sub-23 para los Juegos Olímpicos de Tokio. El extremo fue uno de los jugadores más destacados del torneo, siendo titular en todos los partidos hasta que su equipo llegó a la final ante España.

Antony asistió a Malcom en el gol decisivo de la victoria de su equipo por 2-1 sobre España en la prórroga. Fue recompensado con una convocatoria del técnico Tite para el equipo mayor de las eliminatorias mundialistas y, en su debut, marcó en la victoria por 3-1 sobre Venezuela.

Impresionando en la Champions League

Antony tuvo una segunda temporada aún mejor con el Ajax y destacó en una impresionante actuación en la fase de grupos de la Champions League en la que el equipo de Ten Hag ganó los seis partidos para liderar su grupo con 18 puntos. Antony marcó dos goles, contra el Dortmund y el Sporting CP, y asistió en cuatro goles.

Terminó la temporada con 12 goles y 10 asistencias, ayudando al Ajax a retener el título de la Eredivisie y llegar a la final de la Copa neerlandesa, donde fueron derrotados por el PSV.

'Infantil' y 'no se puede domar'

Sin embargo, no todo el mundo quedó satisfecho con las actuaciones de Antony con el Ajax. El brasileño fue expulsado hacia el final de una tensa victoria por 3-2 sobre su archirrival Feyenoord por una notable exhibición de pérdida de tiempo, rodando por el suelo durante varios minutos, lo que llevó a que uno de sus compañeros lo agarrara, solo para el jugador se dé la vuelta nuevamente.

Al margen, el entrenador del Feyenoord, Arne Slot, meneaba la cabeza y no podía evitar reírse. El exdelantero holandés Wim Kieft arremetió contra Antony: "Un entrenador no puede educar a este tipo de chicos".

La leyenda del Ajax, Marco van Basten, describió al brasileño como "infantil" y añadió: "Antony tiene sus habilidades, pero está confundido con las cosas que intenta hacer".

Mudarse al United tras huelga y subida de precios

Antony pronto volvió a moverse después de que Ten Hag dejara el Ajax por el United y quisiera traer al brasileño con él, presionando para su transferencia después de un terrible comienzo de temporada, a pesar de su creciente precio.

Antony hizo su parte para forzar la salida, negándose a entrenar antes del partido contra Utrecht. Ajax, por otro lado, se aseguró de obtener el mejor precio posible. Al final, le costó al United 85 millones de libras (106 millones de dólares), lo que le dio al Ajax una ganancia considerable de 67 millones de libras (83 millones de dólares) en dos años.

"Nos hubiera gustado retenerlo aquí un año más; no era urgente venderlo, teníamos dinero en el banco, pero la tarifa subió mucho", dijo el entonces director general del Ajax, Edwin van der Sar, a The Athletic. "Retamos al United a llegar lo más lejos posible. Tienen una estrella mundial potencial".

Despegue con el United

Antony tuvo un buen comienzo con el United, anotando el primer gol en su debut contra el Arsenal, una victoria por 3-1 en Old Trafford. También marcó contra el Manchester City, un impresionante disparo tras un corte desde la banda derecha.

Volvió a anotar contra el Everton, convirtiéndose en el primer fichaje del United en marcar en sus primeros tres partidos. Sin embargo, no pudo mantener su impresionante arranque y los goles empezaron a agotarse.

Marcó sólo un gol más en la Premier League en toda la temporada, seis meses después de anotar contra el Everton, en una brillante actuación contra Nottingham Forest. Ese fue también el partido en el que Antony consiguió su primera asistencia en la Premier League, un impresionante regate y un pase para Diogo Dalot.

Antony acabó la campaña con sólo dos asistencias en la Premier League, tantas como las que había dado en la Eredivisie en sólo dos partidos.

Un Mundial decepcionante

Antony recibió el mayor honor para cualquier futbolista brasileño cuando fue convocado para el Mundial de 2022, pero no tuvo el mejor torneo. Hizo cuatro apariciones, aunque sólo una como titular, en el partido contra Camerún.

El extremo tuvo una extraña excusa para no rendir al máximo. Después de que Brasil fuera derrotado en penales por Croacia en cuartos de final, le dijo a ESPN que el aire acondicionado en los estadios lo había enfermado.

Goleando al Barcelona

Antony anotó su gol más importante para el United en el play-off de la Europa League contra el Barcelona, marcando tarde para sellar una remontada de 2-1 en Old Trafford. También marcó un gol espectacular en la victoria por 4-1 sobre el Real Betis en la siguiente ronda.

Sin embargo, su temporada terminó mal, al caer lesionado en el penúltimo partido de la Premier League del United contra el Chelsea. Eso significó que se perdió la final de la FA Cup contra el Manchester City.

Primeras acusaciones en su contra

Tres días después de la final de la FA Cup, el 6 de junio, se informó que la exnovia de Antony, Gabriela Cavallin, había presentado una denuncia policial en Brasil, acusando al futbolista de violencia doméstica, amenazas y lesiones corporales.

El United no hizo ningún comentario en ese momento, pero ese mismo mes Antony publicó un comunicado en Instagram, insistiendo en que había sido "falsamente acusado".

Una prometedora pretemporada

Las acusaciones contra Antony no afectaron su lugar en el United y fue seleccionado para la gira de pretemporada por Estados Unidos en julio. Marcó en la derrota por 3-2 ante el Borussia Dortmund y en la victoria por 3-1 sobre el Lens.

Ten Hag se mostró optimista sobre las perspectivas de Antony para la temporada e insistió en que las acusaciones en su contra no le afectaron: “No, el resultado en Brasil fue claro. Está haciendo una buena pretemporada, además está marcando algunos goles.

"Está más a menudo en situaciones en las que es una amenaza para el rival. También en los momentos clave, está donde debería haber estado. Ahora tiene que finalizar. Está (moviéndose en) una buena dirección, ahora "Hay que acelerar, porque para nosotros lo bueno no es suficiente. No te distraigas, concéntrate en el fútbol y en el rendimiento".

Antony fue titular en los primeros cuatro partidos del United de la temporada de la Premier League y no pudo contribuir a ningún gol, donde su equipo logró victorias sobre Nottingham Forest y Wolves y fue derrotado por Tottenham y Arsenal.

Brasil lo abandonó después de más acusaciones

El día después de la derrota del United ante el Arsenal, Antony viajó a Brasil para unirse a la selección nacional para sus dos primeros partidos de eliminatoria para la Copa del Mundo contra Bolivia y Perú. Sin embargo, cuando aterrizó, su ex novia Cavallin reveló detalles más inquietantes de las acusaciones en su contra.

El DJ e influencer alegó que Antony la había amenazado con tirarla de un coche a toda velocidad, le había dado un puñetazo en el pecho, provocando la dislocación de uno de sus implantes mamarios y le había arrojado un vaso, provocándole un corte en el dedo. También se supo que Cavallin había presentado un informe policial contra Antony en Inglaterra, sobre el cual la policía de Greater Manchester confirmó que estaban haciendo investigaciones.

Antony volvió a negarlo, pero los nuevos informes llevaron a que Brasil excluyera a Antony de las eliminatorias para el Mundial "para salvaguardar a la presunta víctima, al jugador, a la selección brasileña y a la Federación Brasileña".

Más mujeres lo denunciaron

Antony concedió una entrevista televisiva en Brasil el viernes para insistir en que era inocente de las acusaciones que Cavallin había hecho en su contra. "Estoy 100 por ciento seguro de que nunca he tocado a una mujer, y presentaré pruebas. La gente verá la verdad. Nunca he agredido y nunca agrediré. Estoy seguro de que nunca he cometido violencia física", afirmó.

Sin embargo, el domingo, dos mujeres más se presentaron para decir que habían sido objeto de violencia por parte del jugador del United. La estudiante de derecho Rayssa de Freitas afirma haber necesitado tratamiento hospitalario tras un incidente ocurrido en mayo de 2022 durante el cual fue atacada por Antony y Mallu Ohana, la ex esposa del jugador brasileño Dudu, después de asistir a una discoteca de Sao Paulo.

Ingrid Lana, una banquera de 33 años, también dijo en una entrevista con el medio brasileño Record TV que Antony se comportó agresivamente con ella en octubre de 2022. En una publicación en las redes sociales, el jugador negó haber agredido a Lana, insistiendo en que el encuentro fue " íntimo y consensuado".

Separado del equipo del United

Después de permanecer en silencio durante tres meses, United emitió su primera declaración sobre las acusaciones contra Antony el miércoles, pero no llegó a suspenderlo. Sin embargo, tras las nuevas acusaciones de las otras dos mujeres, el club anunció que Antony no volvería a entrenar con el equipo después del parón internacional para abordar las acusaciones.

El brasileño añadió: "Esta fue una decisión mutua para evitar distracciones a mis compañeros y controversias innecesarias para el club. Quiero reiterar mi inocencia de las cosas de las que me han acusado y cooperaré plenamente con la policía para ayudar y lleguen a la verdad. Espero volver a jugar lo antes posible".