Hinchas de The Strongest dan 'banderazo' de apoyo a Escobar

El exfutbolista fue despedido como DT del Tigre la semana pasada, esa determinación fue reprobada por los hinchas que le manifestaron su apoyo.

Con banderas, bombos y platillos, más de dos centenares de personas fueron a la casa del exfutbolista Pablo Daniel Escobar y le mostraron su apoyo con un 'banderazo' tras ser despedido como director técnico de The Strongest, la semana pasada.

Con cánticos de “Olé, olé, olé, Pablo no se va, Pablo no se va”, los hinchas atigrados fueron a la casa del ídolo y otrora capitán del Tigre para demostrarle que están a su lado pese a que la directiva del club lo cambió por Mauricio Soria quien dirige el equipo desde la semana pasada.

“Hoy no son días felices, pero no quiero buscar culpables. Quiero que nos unamos los stronguistas. Hoy me toca estar afuera del club, pero la vida continúa. Aquí hay un stronguista firme. Como dijo el otro Pablo Escobar, para lo que sea”, dijo Escobar en la puerta de su casa donde fue aplaudido por todos.

Tras el despido de Escobar, varias personalidades se pronunciaron y le brindaron apoyo, como el presidente boliviano Evo Morales, el expresidente Carlos Mesa, además de directivos de varios clubes, entre ellos de su eterno rival, Bolívar.

El lunes pasado Escobar fue despedido sin reunión previa, sólo le dieron un papel agradeciéndole los seis meses de trabajo. Por la noche fue presentado Mauricio Soria como su nuevo entrenador.