Higuaín contó por qué no volvió a River

El delantero ex-Selección argentina explicó cuál fue el motivo por el que no volvió a retirarse en el club que lo vio nacer.

Como ocurrió en casi todos los semestres de los últimos años, en medio de la pandemia en River sonó con fuerza la posibilidad de que Gonzalo Higuaín se vuelva a poner la banda roja. De hecho, el rumor nació en . Sin embargo, en ese momento el padre del Pipita pinchó el globo de la ilusión antes de que se siguiera inflando. Y poco tiempo después, esa esperanza se terminó de esfumar con el desembarco del delantero argentino en el Inter Miami de Estados Unidos.

Mientras sigue adaptándose al fútbol de la , el ex- y , entre otros, contó por qué nunca volvió al Millonario para transitar los últimos años de su carrera profesional.

"Cuando me fui de River, siempre me quedó esa cuenta pendiente de jugar y salir campeón", confesó el Pipita, en declaraciones a TyC Sports, y continuó: "Siempre estuvo en mi cabeza. Lamentablemente, y no hablo acá de la prensa y los hinchas, hablo del país socioculturalmente. Estamos en una situación que no me permite a mí ir a y vivir fuera del fútbol con la felicidad que creo que puedo vivir".

El artículo sigue a continuación

Más equipos

En la misma línea, explicó: "Cuando vivís tantos años afuera, vas descubriendo cosas que te dan lástima en un país tan hermoso, como la inflación, todo esto del dólar y la inseguridad. Uno cuando vuelve a jugar a Argentina hace un cómputo de todo, no sólo de lo futbolístico. Encima ahora no hay gente. Si había una ilusión, era por la gente. Un poco te hace perder las ganas".

Por último, confesó: "No voy a negar que quería volver y retirarme en River. Lamentablemente uno no puede programar el futuro, y sí hacer lo que siente que es mejor en cada momento. Por ahí me equivoque, pero no veía las posibilidades para poder volver".

Higuaín, de 32 años, tiene contrato hasta mediados del 2022 con el equipo que preside David Beckham. ¿Habrá una última chance para que vuelva a River cuando finalice su vínculo en ?