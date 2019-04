Herrera revisará continuidad de Ménez hasta el final del Clausura 2019

El artillero europeo y el estratega llevan enfrascados en varios dimes y diretes recientemente.

Miguel Herrera al fin trató de ponerle paños fríos al asunto. El timonel del América le bajó el tonó a las idas y vueltas entre él y Jérémy Ménez, quienes últimamente han estado en el ojo del huracán por la supuesta actitud del francés al momento de entrenar y competir por un puesto. Si sigue o no lo definirá al final del semestre.

“Sufrió una lesión fuerte que le costó trabajo recuperarse, eso lo ha atrasado. No es que nos hayamos equivocado al traerlo, después los que traes también son gente de nivel que pelea por estar en la plantilla y dentro de la alineación titular. No lo veo fuera hasta que acabe el torneo (Clausura 2019) y me siente con Santiago (Baños) para determinar”, afirmó en conferencia de prensa.

Algo nos intenta decir la historia, algo ha cambiado por completo...



¡Este año será distinto! 😱 pic.twitter.com/tAzXvnhg7t — Goal (@goalmex) 25 de abril de 2019

Inicialmente el Piojo había declarado que la actitud del exMilan no era la mejor en las prácticas y que por eso no tenía minutos. Posteriormente, Jérémy le contestó con dureza a través de las redes sociales.

El delantero únicamente ha disputado 84 minutos en la Liga, mientras que en la , donde se proclamó campeón, unos 16.