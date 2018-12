Herrera admite que buscó el regreso de Sambueza al América

El Piojo dirigió al argentino durante su primera etapa en el conjunto de las Águilas.

Hay algunos futbolistas que son casi como debilidades para los entrenadores. Uno de estos casos es el de Rubens Sambueza, quien siempre ha estado en el paladar de Miguel Herrera a lo largo de su carrera. Primero se lo llevó a Tecos en 2010. Ahora que el volante quedó libre del Toluca, el DT intentó llevárselo de regreso al América pero falló.

"Siempre lo he querido. Estoy muy molesto de que no nos dieran la posibilidad de llevárnoslo. En su momento se le tocó la puerta al club (a los Diablos Rojos) para pedirlo y nos dijeron que no. Entiendo como lógico, cualquiera menos nosotros", exclamó en entrevista con Fox Sports.

El surgido en River salió de Coapa a finales del 2016 cuando Ricardo La Volpe estaba a cargo en el banquillo y Ricardo Pelaéz de la presidencia deportiva. Se tomó la decisión luego de que el mediocampista no superara sus problemas de indisciplina dentro de la cancha que tantas expulsiones le costaron a los Azulcremas.