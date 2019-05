Hernán Barcos en observación médica por espasmo lumbar

El delantero argentino debió ser sustituido en el partido ante Deportes Tolima por una molestia en su espalda que es revisada por los médicos.

Como si la derrota ante los tolimenes no fuera suficiente carga para , el compromiso de la noche del jueves dejó un nuevo lesionado en el equipo.

A las ausencias de Brayan Rovira y Yerson Candelo, hoy se sumó el delantero argentino Hernán Barcos. 'El Pirata' sufrió una molestia en su espalda por un espasmo lumbar, lo que llevó al cambio por parte de Paulo Autuori al minuto 76, ingresando a Brandon Caicedo.

El propio Barcos fue el encargado de mostrar su situación este viernes a través de las redes sociales con un mensaje pidiendo respeto: "Esperando para entrar al procedimiento. Para los que no respetan y me dicen que no tengo huevos. Ante todo el respeto a las personas".

Según pudo conocer Goal, el delantero está siendo sometido a un bloqueo, además de exámenes, para determinar la lesión y definir si tendría alguna incapacidad. Por lo pronto el procedimiento será ambulatorio y hasta el momento se espera que pueda ser tenido en cuenta para el juego del domingo ante .