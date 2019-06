Henry Vaca ya no seguirá en The Strongest

El volante boliviano dijo que se sintió perjudicado por el club ya que no tuvo muchos minutos en el pasado torneo.

El volante boliviano Henry Vaca anunció que ya no jugará en The Strongest debido a que no tiene el respaldo para ser titular y eso le perjudica en su carrera deportiva.

Con pocos minutos en el campo de juego, Vaca fue convocado a la selección boliviana para la , pero no ingresó en la lista final, algo que afectó mucho al joven valor boliviano.

"Sobre mi futuro, ya tomé una decisión con mi representante y con mi familia, voy a buscar otras puertas, este tiempo que esté afuera voy a tratar de charlarlo bien con mi representante y la verdad que he tomado una decisión que quiero jugar más, es una decisión muy dura pero es para mi futuro porque me costó mucho no tener muchos minutos este campeonato, estoy fuera de una Copa América y puede ser por eso, tuve una mitad de año con pocos minutos”, dijo Vaca a los medios deportivos de .

El jugador buscará un club del extranjero para sobresalir más o se quedará en Bolivia en busca de nuevos rumbos ya que en The Strongest no tuvo el espacio que buscaba.