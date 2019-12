Henry Romero, tras ganar el título con Alianza: “Muy feliz, porque nos lo merecíamos”

El defensor disputó su segunda final con los albos, ya que en otras dos ocasiones estuvo lesionado o sancionado.

Henry Romero había ganado dos títulos anteriormente con Alianza, pero lo había hecho desde los graderíos, ya que para esos juegos donde pelearon la corona el zaguero estaba lesionado o suspendido, pero esta vez, contra FAS, disputó los 90 minutos y fue fundamental.

“Muy feliz, porque nos lo merecíamos. De nada servía ser el mejor en todo el torneo si al final no culminábamos con el título. Ahora nos vamos contentos por eso. Nos vamos orgullosos con mis compañeros”, dijo el defensa al “Grupo Dutriz”.

Sobre su adaptación al Alianza, tras jugar varios años con Águila, Romero externó: “Sí, la verdad es que la gente me ha tratado bien. Ahora me han tomado como uno más. Por ahí había dudas, pero es en la cancha donde uno habla. Yo, la verdad, es que soy muy poco para hablar y me gusta demostrar en la cancha”.